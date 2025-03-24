Гатчинские теннисисты завоевали медали на Чемпионате России

На чемпионате в Казани Максим Гребнев в упорной борьбе одержал победу над своим земляком Сергеем Фильчевым со счетом 4:1 (11:8, 11:4, 11:4, 10:12, 11:9), завоевав золотую медаль и став первым в истории, кому удалось дважды подряд выиграть чемпионат России в одиночном разряде.

Оба спортсмена тренируются в спортивной школе олимпийского резерва «Ника» в поселке Сиверский Гатчинского округа.

Александр Дрозденко поздравил спортсменов из Ленобласти с чередой побед на Чемпионате России по настольному теннису в Казани: золото и серебро в индивидуальном зачете завоевали Максим Гребнев и Сергей Фильчев, а мужская сборная 47 региона впервые вышла в финал командных соревнований.

«Эти победы – это не только личные достижения, но и огромная гордость для всей Ленинградской области. Впервые в истории наши теннисисты поднялись на пьедестал в командном зачёте, и это знаковое событие для развития спорта в регионе. Мы гордимся нашими спортсменами и их упорством, которое привело к таким высоким результатам», - отметил глава региона.

В командных соревнованиях приняли участие по 16 мужских и 16 женских сборных, за победу в личных соревнованиях боролись 128 спортсменов.

Фото: Телеграм-канал “Админка Ленобласти”