Одиннадцатиклассники потренировались в экзамене по информатике
13 и 20 марта 79 одиннадцатиклассников Гатчинского муниципального округа приняли участие в региональном тренировочном мероприятии с применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов по информатике в компьютерной форме.
Тренировки проходили на базе Гатчинской школы № 1 и Гатчинской школы № 8 «Центр образования».
Во время тренировочного мероприятия была проведена апробация техники и резервного оборудования, программного обеспечения. Также были отработаны действия всех специалистов, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ, в стандартных и нестандартных ситуациях.
Для выпускников репетиционный экзамен не является обязательным. Он помогает ребятам потренироваться в условиях, максимально приближенных к реальному экзамену.
«Я рада, что приняла участие в репетиционном экзамене по информатике и на практике познакомилась с процедурой его проведения. Я поняла, каким программным обеспечением можно пользоваться. При дальнейшей подготовке к экзамену обязательно это учту», - поделилась своими впечатлениями участница репетиционного экзамена Ольга.
В апреле пройдут тренировочные мероприятия с применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов по английскому языку (устная часть) с участием обучающихся 11 классов.