Одиннадцатиклассники потренировались в экзамене по информатике

Тренировки проходили на базе Гатчинской школы № 1 и Гатчинской школы № 8 «Центр образования».

Во время тренировочного мероприятия была проведена апробация техники и резервного оборудования, программного обеспечения. Также были отработаны действия всех специалистов, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ, в стандартных и нестандартных ситуациях.

Для выпускников репетиционный экзамен не является обязательным. Он помогает ребятам потренироваться в условиях, максимально приближенных к реальному экзамену.

«Я рада, что приняла участие в репетиционном экзамене по информатике и на практике познакомилась с процедурой его проведения. Я поняла, каким программным обеспечением можно пользоваться. При дальнейшей подготовке к экзамену обязательно это учту», - поделилась своими впечатлениями участница репетиционного экзамена Ольга.

В апреле пройдут тренировочные мероприятия с применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов по английскому языку (устная часть) с участием обучающихся 11 классов.