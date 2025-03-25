В «Капсулу времени» попали «Братья Пате»

Все новые поступления дореволюционного времени.Аппарат для прослушивания пластинок фирмы «Пате» в рабочем состоянии. Пластинки родные и звучат отлично. Это уже сейчас могут оценить посетители музея «Капсула времени». А также услышать историю этих предметов.

Придя на российский рынок в начале XX века, фирма предприимчивых французов - братьев Пате уверено завоевывала аудиторию благодаря обширному репертуару записей с российскими исполнителями, открытию филиалов и маркетинговым уловкам.

Как отметил Сергей Павлов, компанию братьев Пате выделял нестандартный подход к устройству производимых аппаратов и грампластинок. Так, вместо традиционной металлической иглы они использовали сапфировый звукосниматель, который позволял проигрывать пластинки много раз, не повреждая их. Сами пластинки «Пате» проигрывались не к центру, как другие, а наоборот - по «системе наружу», то есть фонограмма записывалась от центра к краю диска. Эти и другие хитрости технологий не позволяли проигрывать пластинки других производителей на их аппаратах, покупатели были вынуждены становиться их постоянными клиентами, чтобы иметь возможность слушать новые записи.

В 1907 году фирма «Братья Пате» начала продажу «патэфонов» - переносных (портативных) граммофонов в Москве и Петербурге. И со временем само слово «патефон», образованное от наименования знаменитой французской фирмы, в нашей стране стали употреблять для названия портативного граммофона. Хотя, по сути, как отмечает Сергей Павлов, это неправильно: патефоны выпускались только фирмой «Пате», а граммофон – он и есть граммофон.

Диски же с глубинной записью фирма выпускала до 1916 года, после чего и Пате наконец перешли на выпуск уже общепринятых пластинок с поперечной записью. В коллекции у Сергея Павлова – 13 пластинок, которые проигрываются «по системе наружу».

Для краеведов, любителей истории, изучающих историю железных дорого, будет интересен «Путеводитель по окрестностям Петербурга» 1901 года. Автор - Николай Федорович Арепьев. Это 58 страниц с актуальными на тот год цветными картами и текстом, где представлен путь по Балтийской железной дороге «Петербург-Гатчина» (Лигово, Красное село, Дудергоф, Гатчина и Кипень).

Музей «Капсула времени» работает со вторника по субботу включительно с 13 до 19 часов. Адрес: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.25.

Татьяна Можаева