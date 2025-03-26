Чемпионат Северо-Запада по плаванию – впервые в Ленобласти

В соревнованиях приняли участие 314 сильнейших спортсменов из 9 субъектов Северо-Запада: Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской и Калининградской областей, а также Республик Коми и Карелия. По окончанию Чемпионата проходило Первенство СЗФО, в котором выступило 293 спортсмена.

В команду Ленинградской области вошли 63 пловца, из которых 17 – воспитанники Гатчинской спортивной школы №2. Сборная в неофициальном командном зачете Чемпионата СЗФО заняла второе место, завоевав 19 медалей: восемь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых.

Золото в «копилку» принесли мастер спорта России Полина Иванова (Гатчинский округ, три медали), мастер спорта Евгения Павлова (Гатчинский округ, две медали), Владислав Янушевский (Тосненский район, две медали) и Илья Махахуров (Тосненский район, одна медаль). Евгения Павлова также завоевала три серебряных медали. Еще одно серебро на счету Ильи Махахурова.

В эстафетных соревнованиях также отличились гатчинские пловцы: Полина Иванова и Евгения Павлова (одно серебро и две бронзы), Варвара Беспальченко (бронзовая медаль).

По итогам турнира лучшие спортсмены войдут в сборную команду и будут представлять Ленобласть на Чемпионате России по плаванию, который пройдет в Казани в апреле.

Вслед за чемпионатом прошли первенства Северо-Западного федерального округа. Их участниками стали 293 юноши и девушки 14–15 лет, юниоры и юниорки 16–18 лет из тех же 9 субъектов Северо-Запада.

Сборная команда Ленинградской области стала победителем второго отборочного этапа VI летней Спартакиады молодежи среди юниоров России 2025 года и завоевала путевку на финал в Астрахань 26–28 июля полноценной командой в 20 человек (10 юниоров, 10 юниорок)!

В медальном зачете вновь отлично проявили себя гатчинские пловцы. Евгения Павлова (спортивная школа «Киви») среди юниоров завоевала четыре (!) золотые и одну бронзовую медали. В первенстве среди девушек 14–15 лет бронзовую медаль завоевала кандидат в мастера спорта России Галина Жалнина.

По итогам первенств будут сформированы сборные команды Ленинградской области для участия в первенствах России среди юношей и девушек 14–15 лет, юниоров и юниорок 16–18 лет.

Андрей Соколов