Ленинградская область чествует работников культуры

Поздравила работников культуры и провела церемонию награждения вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

«Сейчас, когда наша страна проходит непростой исторический период, требующий сплочения общества и высокой ответственности за каждое принимаемое решение, культурная сфера выходит на особый уровень. Отрасль культуры перестала быть только отраслью духовного совершенствования или способом общего досуга. Сейчас это важнейший ресурс социально-экономического развития, ведь именно средствами культуры аудитории актуальные духовно-нравственные ценности», – отметила Анна Данилюк.

Также теплые слова поздравлений в адрес работников культуры прозвучали от председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгения Чайковского.

Директору Войсковицкой детской школы искусств Александру Дмитриевичу Крушельницкому присвоили почетное звание Ленинградской области «Почетный работник культуры Ленинградской области»,

Преподавателю ИЗО Детской художественной школы города Гатчины Дарье Владимировне Рубцовой вручили Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области за высокий профессионализм, творческую активность и большой вклад в развитие сфере культуры.

Еще одна награда вручена методисту сектора культурных программ Паркового агентства Анне Киндеровой – Благодарность председателя Законодательного собрания Ленинградской области за активное участие в подготовке и проведении культурно-просветительских и общественно значимых мероприятий.