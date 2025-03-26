«Литературная Гатчина» покорила международное жюри

Цель этого международного конкурса – разработать новые туристические маршруты, проекты и идеи, направленные на популяризацию и развитие индустрии туризма, а также создать единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов.

На конкурсе было представлено большое количество интереснейших проектов в разных номинациях: «Этнографический туризм», «Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм», «Научный и промышленный туризм», «Почувствуй вкус! Гастрономический туризм» и другие.

На очный этап в Москву приехали 770 участников и научных руководителей из 85 регионов России, а также конкурсанты из Сербии, Болгарии, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Киргизии.

20 марта на 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT состоялось Торжественное награждение победителей III Международного конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района – PRO-туризм». Евгения Воронюк с проектом «Литературная Гатчина» заняла третье место.

- В таком масштабном мероприятии я участвовала впервые, – рассказывает сотрудник музея города Гатчины Евгения Воронюк. - Нашу заявку мы подали в рамках номинации «Экскурсионный туризм». Целью нашего участия в конкурсе было обратить внимание участников и жюри на тот факт, что Гатчина – это место, где можно посетить не только дворцы и парки. Что исторический центр Гатчины также достоин внимания и по нему можно водить не только обзорные, но и различные тематические экскурсии. Для представления на конкурсе мы выбрали тематическую пешеходную экскурсию «Литературная Гатчина». Во время презентации проекта я рассказала об исторических зданиях и памятниках, показав которые мож-но представить туристам Гатчину как место, где жили и плодотворно работали талантливые литераторы. А также познакомила слушателей с традиционными гатчинскими фестивалями на литературную тематику – это кинофестиваль «Литература и кино», литературно-исторический фестиваль в честь Александра Куприна. Замечательно, что наша работа не осталась без внимания и даже удостоилась призового места.

Большое спасибо организаторам конкурса, жюри, участникам за поддержку и внимание.

Татьяна Можаева