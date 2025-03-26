В Гатчине прошли соревнования «Школа безопасности»

Атмосфера была наполнена энергией, азартом и духом соревновательности.

Дружины юных пожарных из разных школ и учреждений дополнительного образования г. Гатчины и округа с гордостью представляли свои команды. Ребята, облаченные в форму, с горящими глазами, были готовы к испытаниям. Программа соревнований включала в себя разнообразные этапы, которые проверяли не только физическую подготовку участников, но и их умение работать в команде, принимать быстрые решения в экстремальных ситуациях и, конечно же, знания правил пожарной безопасности.

Юные пожарные соревновались в скорости надевания боевой одежды, прокладывали рукавные линии, преодолевали полосу препятствий, тушили условные возгорания, оказывали первую помощь пострадавшим. Каждый этап требовал от участников максимальной собранности, точности и координации движений. Судьи внимательно следили за выполнением заданий, оценивая не только скорость, но и правильность действий.

По итогам соревнований в старшей группе 1 место завоевали ученики Гатчинской школы № 7, а в младшей лучшими стали юнармейцы из Веревской школы. Эти команды будут представлять Гатчинский округ на областном этапе соревнований.