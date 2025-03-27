27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации

Инициатором создания и первым командующим войск правопорядка стал генерал от инфантерии Евграф Федотович Комаровский. Под его руководством солдаты и офицеры сражались в битвах Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии.

Участие в событиях Первой мировой войны, борьба с басмачеством в Средней Азии в межвоенный период, подвиги солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны в сражениях за Москву и Ленинград, в Сталинградской и Курской битвах, обороне Кавказа – знаковые события истории войск правопорядка. После окончания Великой Отечественной войны войска боролись с националистическими подпольем и бандитизмом на Украине и в Прибалтике.

В качестве военных советников и инструкторов военнослужащие внутренних войск выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, урегулировании межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза и контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации на основе внутренних войск была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).

В состав войск национальной гвардии РФ включены отряды мобильные особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Под надежной охраной войск находятся важные государственные объекты: атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности.

Под защитой вневедомственной охраны Росгвардии — тысячи объектов, в том числе Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проводят масштабную работу по контролю за оборотом оружия, а также в сфере частной охранной деятельности.

Территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области является Главное управление Росгвардии. Это единственный территориальный орган Росгвардии в стране, охраняющий правопорядок и безопасность на территории сразу двух субъектов Российской Федерации.

В число основных задач ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области входят: участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности; участие в борьбе с терроризмом; государственный контроль за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов к оружию; за частной охранной деятельностью в Российской Федерации; за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и др.

Надежное обеспечение общественного порядка и безопасности граждан – важная и ответственная часть работы подразделений Главного управления Росгвардии. В 2024 году ими выполнено более 14 тысяч задач по охране общественного порядка на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений задержано и передано в органы внутренних дел более 26 тысяч правонарушителей.

Подразделениями специального назначения ГУ Росгвардии выполнено более 5 тысяч задач по участию в охране общественного порядка и общественной безопасности, оперативно-розыскных, профилактических и иных специальных мероприятиях по оказанию силовой поддержки другим правоохранительным органам.

Подразделения вневедомственной охраны обеспечили безопасность более 15,5 тысяч объектов различной ведомственной принадлежности и около 58 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан. На территории Санкт-Петербурга осуществляется охрана 12 федеральных музеев и библиотек — Эрмитаж, Русский музей, музей-заповедник Петергоф, Большой Екатерининский дворец, Российская национальная библиотека, Государственный исторический архив и т.д.

Нарядами групп задержания за год осуществлено 70,5 тысяч выездов по сигналам «тревога», в ходе которых пресечено более 5 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества.

Под охраной Росгвардии находятся более 5750 транспортных средств, в том числе около 1600 троллейбусов и трамваев, следующих по маршрутам общественного транспорта в Санкт-Петербурге; около 4000 машин жителей и различных организаций города, а также 177 автомобилей «скорой помощи».

На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоят около 159 тысяч граждан, получивших лицензии и разрешения на право владения гражданским оружием, у которых имеется около 347 тысяч единиц оружия. Также под контролем Росгвардии состоят более 1130 частных охранных организации, в которых работают более 40 тысяч сотрудников, имеющих удостоверение частного охранника.

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С первых дней специальной военной операции военнослужащие и сотрудники подразделений Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, дислоцированных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принимают участие в выполнении боевых задач, за что отмечены государственными и ведомственными наградами.

Росгвардейцы задерживают пособников ВСУ, выявляют схроны с оружием и боеприпасами, обеспечивают безопасность гуманитарных колонн, оказывают помощь раненым и пострадавшему населению, ведут охрану и оборону коммуникаций, объектов повышенной опасности, энергетики и жизнеобеспечения.

Помимо выполнения служебно-боевых задач, сотрудники и военнослужащие Росгвардии налаживают мирную жизнь на освобожденной территории и оказывают помощь местному населению. Росгвардейцы помогают гражданам продуктами и медикаментами, обеспечивают охрану общественного порядка.

Сегодня Росгвардия – один из важнейших элементов системы безопасности государства. Верные девизу ведомства «Всегда на страже!» военнослужащие и сотрудники Росгвардии успешно выполняют ответственные задачи и всегда оказывают помощь попавшим в беду.

Фото пресс-службы Главного управления Росгвардии по СПб и Ленобласти