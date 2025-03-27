Гатчинские гимнастки покоряют Старую Руссу
Первенство города Старая Русса по спортивной гимнастике прошло 21–22 марта. Участие в нем приняли команды из Великого Новгорода, Старой Руссы и Гатчины.
Рубрики: Спорт
Гатчинские гимнастки отлично показали себя и вернулись с наградами!
В категории «Второй спортивный разряд» второе место заняла Елизавета Шевченко, третье место – Александра Ильина (тренер – Ольга Петровна Миронова).
В «Первом юношеском разряде» 1 место завоевала София Чернышева (тренер – Анна Михайловна Кирюхина), третье место у Полины Шолоховой (тренер – Евгений Михайлович Дмитриев).
Во «Втором юношеском разряде» два серебра – у Марии Камашевой и Василисы Ериной (тренер – Елизавета Вадимовна Алексеева).
Поздравляем девочек и всех тренеров с успешными выступлениями!
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.