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Гатчинские гимнастки покоряют Старую Руссу

Первенство города Старая Русса по спортивной гимнастике прошло 21–22 марта. Участие в нем приняли команды из Великого Новгорода, Старой Руссы и Гатчины.

Рубрики:  Спорт

Гатчинские гимнастки отлично показали себя и вернулись с наградами! 

В категории «Второй спортивный разряд» второе место заняла Елизавета Шевченко, третье место – Александра Ильина (тренер – Ольга Петровна Миронова). 

В «Первом юношеском разряде» 1 место завоевала София Чернышева (тренер – Анна Михайловна Кирюхина), третье место у Полины Шолоховой (тренер – Евгений Михайлович Дмитриев). 

Во «Втором юношеском разряде» два серебра – у Марии Камашевой и Василисы Ериной (тренер – Елизавета Вадимовна Алексеева).

Поздравляем девочек и всех тренеров с успешными выступлениями!