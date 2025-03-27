Где отключат свет в Гатчинском районе 28 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.03.25 с 10:00 до 18:00
Вырицкое поселение:
п. Новинка,
д. Новинка,
д. Ракитино,
Массив Новинка,
д. Озерешно,
д. Нестерково,
д. Тарасино,
п. Дальний,
д. Ольховец,
п. Чаща,
д. Воцко,
д. Кремено.
28.03.25 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
п. Терволово,
д. Скворицы,
д. Алапурская,
д. Мута-Кюля,
д. Петрово,
д. Ахмузи.
28.03.25 с 20:00 до 08:00 кратковременно 1 раз на 30 минут
Пудостьское поселение:
п. Терволово.
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