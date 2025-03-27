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Где отключат свет в Гатчинском районе 28 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.03.25 с 10:00 до 18:00

Вырицкое поселение:

п. Новинка,

д. Новинка,

д. Ракитино,

Массив Новинка,

д. Озерешно,

д. Нестерково,

д. Тарасино,

п. Дальний,

д. Ольховец,

п. Чаща,

д. Воцко,

д. Кремено.

 

28.03.25 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

п. Терволово,

д. Скворицы,

д. Алапурская,

д. Мута-Кюля,

д. Петрово,

д. Ахмузи.

 

28.03.25 с 20:00 до 08:00 кратковременно 1 раз на 30 минут

Пудостьское поселение:

п. Терволово.

 