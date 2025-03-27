Молодёжный центр: клубы, бригады, совет

На пресс-конференции заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов заверил, что с молодежной политикой все в порядке, и разъяснил, как это теперь работает.

Муниципальное учреждение Гатчинского округа «Молодежный центр» образовалось на базе муниципального учреждения «Гатчинский Дворец Молодежи». После структурной реорганизации финансирование и штат Молодежного центра увеличились, полномочия – расширились. А руководитель остался тот же – Виктория Чернова. Теперь учреждение отвечает за организацию работы с молодежью на территории всего округа.

В штатном расписании учреждения предусмотрено на каждую территорию по одной ставке специалиста по работе с молодежью, в Коммунаре – две ставки. Эти сотрудники будут находиться непосредственно на территориях. Сейчас уже на местах идет процесс организации подростково-молодежных клубов.

И Гатчинский Дворец молодежи не исчез, не утратил своего названия, а также преобразовался и стал подростково-молодежным клубом «ГДМ» города Гатчины. В этом качестве он продолжает активно работать с молодежью города. Специалисты ГДМ помогают своим коллегам, которые работают с молодежью и подростками в территории округа, делятся с ними опытом и своими наработками.

Как сообщил Павел Иванов, «мы продумываем вопрос об увеличении площадей, которые занимает Молодежный центр, с учетом окружной задачи и объединения волонтерского движения».

- Есть планы, как мы это сделаем, – намекнул Павел Викторович.

За формирование молодежных трудовых бригад теперь также отвечают специалисты подростково-молодежных клубов Молодежного центра.

Работа по набору в молодежные трудовые бригады Гатчинского округа на 2025 год уже идет полным ходом. Заявки обрабатываются, состав бригад формируется. Первые бригады начнут работу в апреле в Гатчине и в мае в Гатчине и Больших Колпанах. На остальных территориях бригады приступят к работе летом.

В 2025 году в целом в Гатчинском округе запланировано трудоустройство 1000 подростков, которые будут работать на всех территориях округа.

Для организации такого большого количества подростков Молодежный центр набирает 103 бригадира. Вся информация по комплектации трудовых бригад размещена на сайте Молодежного центра, в группе ГДМ в ВКонтакте. Лично задать вопросы можно специалистам отдела профориентации: г. Гатчина, ул. Достоевского, 2.

А вот Молодежные советы городских и сельских поселений ушли в историю. Павел Иванов пояснил, что молодежный совет при главе администрации Гатчинского округа стал единым. 27 марта состоится его первое заседание. В него вошли по два представителя от каждого подростково-молодежного клуба, Гатчинского государственного университета, Гатчинского педагогического колледжа и иных молодежных объединений.

Координирует деятельность Молодежного совета округа Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского округа.

Татьяна Можаева

Фото ГДМ