«Рябинушке» – 10 лет!

22 марта в честь замечательной даты в кино-культурном центре «Юбилейный» прошел праздничный концерт, на который собрались настоящие ценители народного творчества, чтобы разделить с виновниками юбилейный праздник.

История хора многогранна. Она объединяет в себе имена и судьбы многих участниц, руководителей, людей, которые оставили яркий неоценимый след на творческом пути коллектива, участвовали в его становлении. Название «Рябинушка» было единогласно одобрено в честь одной из самых активных участниц Зинаиды Ивановны Рябининой. Именно она начала заниматься постановкой танцевальных номеров. Это начинание в дальнейшем продолжила Н.А. Ломова.

Концертмейстером хора был и остается Павел Макаев - талантливый музыкант, профессионал своего дела, прекрасно владеющий инструментом. Качество звучания хора, выбор репертуара, успех в концертной деятельности во многом зависят от его виртуозного мастерства.

10 лет художественный коллектив способствует приобщению зрителей и слушателей к традиционной русской культуре, с любовью распространяя лучшие песенные традиции. Но так случается, что песня и танец существуют как одно целое, дополняя и украшая друг друга. Такое соединение произошло и в творчестве «Рябинушки».

В репертуаре коллектива - лирические, народные, патриотические песни, доступные, понятные и трогательные, находящие живой отклик в сердцах слушателей.

Творческий рост коллектива обеспечивается огромной совместной, систематической работой руководителя и самих участников «Рябинушки» - истинных любителей, не имеющих специального музыкального образования, людей элегантного возраста, преданных вокальному и хореографическому творчеству, настоящих тружеников сцены, которые все своё свободное время отдают участию в художественной самодеятельности и дарят радость людям.

10 лет творческой жизни! За этот период времени проделана огромная работа. Конкурсная и гастрольная жизнь коллектива с каждым годом набирает обороты и выходит за пределы Гатчинского округа и Ленинградской области.

«Лирический хоровод», ставший визитной карточкой коллектива, с удовольствием исполняемый на различных фестивалях и конкурсах, получил диплом лауреата 2 степени на Открытом Всероссийском рейтинговом фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцевальный трофей России» в Москве.

На Всероссийском конкурсе-фестивале «Серпантин искусств», проходившем при поддержке Министерства культуры республики Крым, «Рябинушка» получила дипломы лауреатов 1 степени в вокальной и танцевальной номинациях.

Творческий коллектив награждён многочисленными Благодарственными письмами за участие в выездных концертах, проектах, связанных с творчеством людей старшего поколения. Участники коллектива оказывают волонтерскую помощь бойцам СВО.

На концерте, в честь своего юбилея коллектив представил как новые, появившиеся в репертуаре в течение последнего творческого года, так и уже полюбившиеся номера. Зрители с восхищением смотрели на плывущих в хороводах лебедушек в ярких расписных сарафанах и кокошниках, слушали гармоничное звучание женских голосов и не скупились на громкие аплодисменты и крики «браво». На экране показывали фотографии разных лет, на которых прослеживалась многолетняя история хора.

Поздравили заслуженный коллектив депутат Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептина и заместитель главы Сиверского территориального управления М.Е. Дозморова. Они выразили глубокое уважение, благодарность и признательность всем участникам хора. Людмила Анатольевна вручила юбилярам сертификат на укрепление материальной базы.

От всей души поблагодарила участниц хора за самоотверженную любовь к хоровому и танцевальному искусству, преданность любимому коллективу директор «Юбилейного» О.Ю. Федоренкова, торжественно вручив его участникам Благодарственные письма и денежный сертификат.

Коллектив принимал и творческие подарки. В концерте приняли участие солисты образцового самодеятельного коллектива вокальная студия «Звуки радости», молодёжного хореографического коллектива «Созвездие», детского хореографического коллектива «Комплимент».

Сегодня, вокально-хореографический коллектив «Рябинушка» – стабильный, сплоченный коллектив единомышленников, получивший признание у слушателей, радующий своим творчеством, украшающий яркими выступлениями концерты и праздники. Участницы хора восхищают неиссякаемой энергией и подают пример активной творческой жизни. Пожелаем ему оптимизма, процветания, новых творческих достижений и коллективного долголетия.

МБУК СККЦ «Юбилейный» благодарит Регионального представителя Северо- Западного округа "Сиверский" за предоставление автобуса, который доставил на праздник добровольцев СВО.

Елена Жеребцова