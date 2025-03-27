«Весенние фантазии»: 10 реальных наград

Юные исполнители Гатчинской школы №11 с большим успехом выступили на Российском фестивале «Весенние фантазии», который проходил в марте в Вологде. Это был масштабный творческий марафон: две концертные площадки, две тысячи участников, среди которых особенно ярко блистали гатчинские звездочки.

Профессиональное жюри, которое возглавляла солистка оркестра народных инструментов АО «Метелица», лауреат Всероссийского и Международных конкурсов Екатерина Баринова, высоко оценило выступление наших артистов. Диплома Лауреата 1 степени удостоены Карина Левина, Андрей Чернов, Владислав Резников, Даниил Яковлев, Иван Разживин. Еще пять учеников школы №11 награждены дипломами второй и третьей степени.

Четверым солистам вручены сувенирные памятные медали «80 лет Великой Победы» за яркое исполнение патриотических песен: отмечены пятиклассник, морской кадет Иван Разживин, шестиклассник Даниил Яковлев и два восьмиклассника - Андрей Чернов и Владислав Резников, группа «МАМА23». За личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусств награды конкурса удостоен руководитель коллектива, композитор и педагог Михаил Шиловский.

Гатчинский коллектив был удостоен почетного права выступить с песней «Весенний дождь» на торжественном закрытии фестиваля-конкурса.

- Наши победы считаем достойным вкладом в копилку славных дел столицы Ленинградской области - любимой Гатчины. Готовы вновь творить и дарить людям радость! – подвел итоги участия в фестивале Михаил Шиловский.

Татьяна Можаева