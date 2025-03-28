Новая школа в Гатчине – мечта становится реальностью!

На сегодняшний момент готовность объекта достигла 80%. Это будет не просто школа, а настоящий центр образования полного дня, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал!

Завершены ключевые этапы:

* Проектирование и организация строительства

* Устройство котлована и фундамента

* Возведение каркаса и закрытие контура здания

* Установка кровли и наружных инженерных сетей

* Монтаж лифтового оборудования и оборудования пищеблока

* Завоз интерактивного оборудования в учебные классы и актовый зал.

В настоящее время продолжаются отделочные работы, монтаж внутренних сетей, дверей и специализированного оборудования, а также благоустройство территории.

Центр образования «Высший пилотаж» будет оснащен современным учебным оборудованием и технологической базой, что создаст комфортные условия для обучения. Ведется разработка образовательных программ и учебного плана, а также налаживаются связи с центрами дополнительного образования и спортивными школами.

Учебные секции для 1-4 классов и для 5-11 классов будут размещены в отдельных помещениях, с разными входами для начальной и основной школы, что обеспечит удобство и безопасность.

В школе предусмотрены обеденный зал на 635 мест, 3 спортивных зала, включая зал для маломобильных групп, стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой, современные зоны отдыха и беседки.

На втором этаже разместится многофункциональный зал на 763 места для проведения собраний и мероприятий, а также библиотека и медиатека с современным оборудованием.

Плановое окончание строительства - июнь 2025 года.

По информации администрации Гатчинского муниципального округа