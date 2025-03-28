Первенство округа по рукопашному бою

Участие в турнире приняли не только спортсмены нашего округа, но также из Санкт-Петербурга, других районов Ленинградской области, Новгородской области.

Гатчину представили сразу несколько организаций, в числе которых клуб единоборств ЯРС, Гатчинская спортивная школа №3, спортивный клуб «Сокол». Их воспитанники порадовали тренеров медалями.

Спортивный клуб «Сокол»: Лукьян Плюснин – 1 место, Макар Плюснин – 2 место, Роман Володин – 2 место, Илья Аршанский – 2 место.

На счету воспитанников Клуба единоборств ЯРС – 17 медалей в разных возрастных категориях (от 8 до 15 лет). 1 место – Каролина Ярешко, Карина Безиновски, Николай Макленков, Михаил Новак, Павел Глуханов, Карэн Осипян, Михаил Тригуб, Арсений Маркелов, Мирза Мурачуев, Никита Понкратов, Александр Феденко; 2 место – Артем Нейфельд, Матвей Панченко; 3 место – Алексей Емельянов, Семен Кузьмин, Сергей Финашин, Валерий Ермоленко. Отдельными наградами удостоены Николай Макленков за лучшую технику и Валерий Ермоленко за самый быстрый поединок (9 секунд).