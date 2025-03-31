Каждая вторая сделка клиентов с недвижимостью проходит за свои средства

Аналитический центр Домклик изучил, как с момента значительного повышения ключевой ставки изменилась доля «неипотечных» сделок (заключаемых за счёт собственных средств клиентов, без использования ипотеки) в общем объёме сделок с недвижимостью в Сбере. Аналитики рассчитали долю таких сделок со второго полугодия 2023 года по начало марта 2025 года и определили лидирующие регионы.

С июля 2023 года начался новый цикл ужесточения денежно-кредитной политики, когда уровень ключевой ставки Банка России сначала увеличился с 7,5 до 8,5%, а уже к концу года вырос до 16%. В течение 2024 года ключевая ставка продолжала расти, пока не достигла рекордного значения в октябре — 21%, на этом уровне она остаётся и на сегодняшний день.

Исследование показало, что доля сделок с недвижимостью без привлечения ипотеки в Сбере выросла с 16% во втором полугодии 2023 года до 55% к началу марта 2025 года. Среди лидеров по доле таких сделок — Республика Карелия (66%), Санкт-Петербург (64%), Москва и Московская область (61%).

Как менялась доля «неипотечных» сделок с июля 2023-го по март 2025-го

Во втором полугодии 2023 года доля сделок без ипотеки составляла 16,6%. Однако уже в первом полугодии 2024 года она увеличилась до 31%, а ко второму полугодию прошлого года составила 44%, прибавив 13 п. п. Более умеренный прирост наблюдался в переходный период между вторым полугодием 2024 года и началом 2025-го, когда доля сделок без ипотеки поднялась ещё на 11 п. п., достигнув 55%. Примечательно, что рост этой доли происходил параллельно с повышением ключевой ставки.

Где наиболее распространены сделки без ипотеки

Аналитики Домклик также определили регионы с наибольшей долей сделок без ипотеки. Лидерство удерживает Республика Карелия с показателем 66%. Второе место занимает Санкт-Петербург (64%), а третью позицию делят Москва и Московская область с результатом 61%. Следом идёт Ленинградская область, где доля таких сделок составляет 60%.

В диапазоне от 58% до 52% расположились следующие регионы: Костромская область (58%), Камчатский край (57%), Самарская (55%), Новосибирская (53%) и Воронежская области (52%).

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