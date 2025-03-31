На небосклоне Ленинградской области зажглись «Хрустальные звездочки»

«Хрустальные звездочки» - это уникальный проект, призванный выявлять, объединять и поддерживать одаренных детей из семей сотрудников Службы судебных приставов и иных государственных структур. Фестиваль ведёт свою историю с 2008 года и стал добрым спутником ведомства. Добрая традиция «Хрустальных звездочек» - выступление финалистов конкурса на лучших концертных площадках страны вместе с выдающимися мастерами искусств.

В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие более 100 детей сотрудников службы, правоохранительных органов, а также подшефных ресурсных центров. Юные дарования состязались за победу в 3 номинациях: «Хореография», «Вокал» и «Исполнительское мастерство». В конкурсе приняли участие как постоянные участники и лауреаты регионального этапа конкурса, так и новое подрастающее поколение талантливых исполнителей.

В жюри конкурса вошли председатель Общественного совета при Управлении Дамир Нуретдинов, композитор и сценарист Андрей Иванов, высококвалифицированные эксперты - деятели культуры и искусства, представляющие учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Председателем жюри стал главный судебный пристав Ленинградской области Александр Мосеенков.

Решением жюри в номинации «Вокал» победителями признаны Дмитрий Звягин с песней «Гармошка фронтовая» в 1 возрастной группе, Полина Сапентьева - во 2 возрастной группе. В номинации «Хореография» отмечены детская студия танца «Колибри» c композицией «Помечтаем» в 1 возрастной группе и коллектив эстрадно-бального танца «Энергия» с танцем «Морская фантазия» во 2 возрастной группе. В номинации «Исполнительское мастерство» победили Михаил Фомин с произведением «Вот тронулся лед» и Анна Берсенева, исполнившая произведения Карла Черни и Иоганна Себастьяна Баха.

Поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов! Приглашаем к участию в творческом состязании в следующем году!

Финал конкурса и гала-концерт проводится на известных концертных площадках г. Москвы. Победителей всероссийского конкурса отбирает компетентное жюри, состоящее из выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства, политиков и представителей общественных организаций. Возглавляет жюри главный режиссер Государственного Кремлевского дворца народный артист Российской Федерации Евгений Глазов.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области