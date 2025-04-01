Победа «Оптимистов» из Гатчинского лицея № 3
В Гатчине 29 марта на спортивных площадках ФОК «Арена» прошел областной фестиваль Региональной школьной спортивной лиги по флорболу среди школьных спортивных клубов Ленинградской области. 14 команд юношей 5–6 классов со всей области собрались, чтобы побороться за звание лучшего школьного клуба.
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По результатам фестиваля 1 место завоевала команда Гатчинского клуба «Оптимист» (Гатчинский лицей №3). Команду тренирует учитель физкультуры Алексей Окунев.
2 место у ребят из поселка им. Морозова, представляющих клуб «Амарис». На 3 месте – игроки из клуба «Олимп» Лодейнопольского района (Лодейнопольская школа №2).
Второй день фестиваля состоится 3 апреля. Там за место на пьедестале будут бороться команды девушек.
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