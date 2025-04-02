Кто останется без света 3 апреля в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
03.04.2025 с 09:00 до 15:00
Большеколпанское поселение:
д. Малые Колпаны: ул. Центральная д. 51А, 51Б.
03.04.2025 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Соборная д. 15, 17;
ул. Горького д. 8/10.
03.04.25 с 10:00 до 17:00
Дружногорское поселение:
д Лампово;
с. Орлино;
тер. СНТ Орлино (с.Орлино);
с. Орлино, тер. Поле Орлинка.
03.04.25 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское поселение:
д. Жабино (частично).
03.04.2025 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское поселение:
д. Крокшево,
д. Тепловка.
03.04.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское поселение:
п. Торфопредприятие.
03.04.2025 с 10:00 до 17:00
Новосветское поселение:
п. Новый Свет промзона.
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