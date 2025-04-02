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Кто останется без света 3 апреля в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

03.04.2025 с 09:00 до 15:00

Большеколпанское поселение:

д. Малые Колпаны: ул. Центральная д. 51А, 51Б.      

03.04.2025 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:         

ул. Соборная д. 15, 17; 

ул. Горького д. 8/10.     

03.04.25 с 10:00 до 17:00

Дружногорское поселение:

д Лампово;

с. Орлино;

тер. СНТ Орлино (с.Орлино);

с. Орлино, тер. Поле Орлинка.

03.04.25 с 09:00 до 17:00 

Сяськелевское поселение:

д. Жабино (частично).

 03.04.2025 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское поселение:

д. Крокшево, 

д. Тепловка.

 03.04.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское поселение:

п. Торфопредприятие.

 03.04.2025 с 10:00 до 17:00

Новосветское поселение:

п. Новый Свет промзона.

 