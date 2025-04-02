Студенческий отряд «Сознание» из Гатчины заработал сертификат на развитие

С 28 по 30 марта в Центре «Молодежный» прошло масштабное мероприятие,направленное на подготовку к трудовому сезону: «Школа командного состава и пресс-центров» Ленинградских областных студенческих отрядов объединила более 120 участников из разных районов области.

Целью встречи стало развитие навыков руководства и работы в медиасфере, а также укрепление командного духа. Такие возможности предоставляет Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды». Команда организаторов прикладывает значимые усилия для развития активных ребят и их потенциала.

Участниками молодежного слета стал студенческий педагогический отряд «Сознание», базирующийся в Гатчине. В составе делегации было 8 студентов Гатчинского государственного университета с различных факультетов, которые активно участвовали в лекциях, тренингах и командных заданиях.

По итогам мероприятия педагогический отряд «Сознание» вошел в тройку лидеров, продемонстрировав высокий уровень подготовки и сплоченности. За высокую активность и успехи в финальном тестировании команда получила диплом и сертификат на средства для закупки атрибутики.

«Школа комсоставов и пресс-центров» стала отличной площадкой для обмена опытом, приобретения новых знаний и навыков, а также налаживания полезных связей. Участники зарядились энергией и готовы применять полученные знания на практике, внося свой вклад в развитие Ленинградских областных студенческих отрядов.

Эльвира Стан

Фото участников слета