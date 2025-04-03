Спортивные планы Гатчинского округа

Павел Иванов подчеркнул, что в Гатчинском округе постоянно ведется работа по реконструкции и строительству спортивных объектов. В Гатчине построен ФОК «Олимпиец» для спортивной гимнастики, после реконструкции начал работу стадион «Спартак».

В 2025 году запланирован капитальный ремонт спортивной площадки комплексного типа в д. Белогорка, строительство «умной» спортивной площадки в пос. Лукаши, капитальный ремонт стадиона в пос. Войсковицы, который завершится в 2026 году.

В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию ледовой арены в Гатчине, будут капитально отремонтированы две спортплощадки в Коммунаре.

В рамках приоритетного проекта «Гатчина – столица Ленинградской области» начинается проектирование работ еще по двум объектам. Разрабатывается проектно-сметная документация масштабного обновления ФОК «Мариенбург». Здание комплекса будет практически разобрано и построено новое. Рядом будет проведено комплексное благоустройство, обновление уличных спортивных площадок. Запланирован капитальный ремонт универсального спортивного зала «Маяк» на ул. Чехова, открытие зала намечено к 100-летию Ленинградской области.

В этом году начинается подготовка проектно-сметной документации реконструкции центра «Волна». Как отметил Павел Викторович, объект очень сложный. В 2026–2027 году будет получен проект нового здания с расширением планировочных решений и благоустройством территории. После прохождения госэкспертизы администрация будет рассматривать возможность включение объекта в программу строительства.

Не забыта и идея строительства легкоатлетического манежа в Гатчине. Павел Викторович назвал возможную территорию его размещения – в районе школы №2.

Футбол для всех

Отвечая на вопрос о нехватке крытых спортсооружений для тренировок гатчинских футболистов, Павел Викторович назвал целый ряд залов, где они проходят сейчас. В Гатчине это ФОК «Арена» и «Мариенбург», центр «Волна», зал «Маяк» и спорткомплекс «Маяк», школьные спортзалы, залы университета и педагогического колледжа. Также имеется два частных надувных купола с искусственным покрытием, которые работают круглогодично в микрорайоне Аэродром.

Областная команда «Ленинградец» занимается на стадионах «Спартак», «Балтийский» и ФОК «Мариенбург», использует для тренировок куполы на Аэродроме и «Маяк». Чтобы создать сильную сборную со всей Лен-области, в Гатчине ребята не только тренируются, но и проживают на территории школы №11. Спортивный интернат для юных футболистов Ленинградской области будет расширяться.

Как отметили журналисты, тренировки на обновленном стадионе «Спартак», в историческом центре города – это хорошо. А есть ли возможность, как это было на протяжении долгой истории «Спартака», проводить спортивные мероприятия, товарищеские матчи, турниры с участием болельщиков?

- Сегодня в соответствии с действующими нормами любое массовое мероприятие, где присутствует более 50 человек, требует определенных усилий для обеспечения безопасности. Пока мы не проводим на «Спартаке» плановые спортивные мероприятия, а проводим несколько культурно-массовых, например, «Воспитаем олимпийцев». В этом году на стадионе пройдет открытие Всероссийского фестиваля городов воинской славы, на который приедут представители всех городов воинской славы Российской Федерации. Кроме того, уже скоро на «Спартаке» мы будем проводить игру «Зарница», – сообщил Павел Иванов.

Также он отметил, что в скором времени стадион будет открытым для болельщиков и зрителей.

- Нам нужно доработать требования по безопасности, в том числе продумать ограждение, которое должно быть высотой не менее двух метров, учесть требования органов правопорядка и вписать это всё в концепцию исторического центра города, – обрисовал задачу Павел Викторович.

Спорт в деревне

С созданием Гатчинского округа в организации спортивной работы произошли структурные изменения. Кто теперь проводит спортивные мероприятия на местах: в деревнях, поселках, городах? Остались ли спортивные инструкторы в населенных пунктах? Какие преобразования произошли?

Как пояснил Павел Иванов, главная задача сейчас – сохранить имеющиеся традиции в области физической культуры и спорта и преумножить их. Средства на проведение всех традиционных спортивных мероприятий в бюджете предусмотрены.

Основные изменения – передача полномочий в вопросах развития физической культуры и спорта с администраций поселений на уровень округа. В данном случае – на муниципальные учреждения, за которыми закреплены территории. Выглядит это так. За центром подготовки спортсменов Гатчинского округа «Ника» закреплены Сиверская, Дружная Горка, Кобрино, Рождествено, Вырица. За центром развития физической культуры и спорта «Волна» – Пудость, Тайцы, Пудомяги, Сусанино, Новый Свет, Верево. За центром физической культуры «Энергия» – Войсковицы, Большие Колпаны, Елизаветино, Сяськелево. За центром физической культуры и спорта города Коммунара – Коммунар. За Гатчинским городским спортивно-досуговым центром – город Гатчина.

На каждой территории сохраняются от одной до четырех ставок спортивных инструкторов. Традиционные физкультурные и спортивные мероприятия проводят инструкторы и тренеры по видам спорта.

Разработан единый план календарных окружных мероприятий, которыми занимается комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике, и планы мероприятий для каждой территории, где главными организаторами являются муниципальные учреждения.

Татьяна Можаева