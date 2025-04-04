Собрали взносы – получите капремонт

Как рассказал заместитель главы администрации Гатчинского округа по ЖКХ Александр Супренок, в 2025 году в Гатчине подлежат капитальному ремонту 130 многоквартирных домов. На сегодняшний день 50 уже находятся в работе, в том числе несколько домов, оставшихся с прошлого года.

- Какие работы производятся в этих 50 домах?

- Сейчас капремонт делается в основном выборочно: отдельно фасады, отдельно крыши, сети и т.д. В этой полусотне ремонтируют фасады и крыши. В остальных домах, включенных в план 2025 года, нужно приводить в порядок подвалы, фундаменты, инженерные сети, подрядчик пока не определен.

- А есть дома, где бы капитальный ремонт делался целиком и полностью?

- Да, с прошлого года у нас остались несколько домов, где проводился комплексный капремонт – затрагивались все сети и все конструкции дома, которые относятся к общедомовому имуществу. На сегодняшний день сдаются дома на ул. Кустова, 29, ул. Матвеева, 34, ул. Нестерова, 6/8, ул. Урицкого, 9, 10, ул. Чкалова, 5. В этих домах сделано всё от и до: электрические сети, водопровод, канализация, фасады, крыши, фундамент. Также комплексный капремонт завершается в доме 18 на ул. Рыбакова.

- По каким адресам в Гатчине в этом году делается выборочный капремонт?

- На ул. Гагарина, 12 заменили систему горячего водоснабжения, на Карла Маркса, 24 – холодное и горячее водоснабжение. На Рощинской, 29, 38, 40 в двухэтажных домах делались шиферные крыши, и теперь строители переходят на мягкие кровли пятиэтажек и 4-этажных домов: на ул. Хохлова, 4, 6, 11-а, 13, 15, 18, 19, 21; на ул. Чехова, 13, 14, 18; на ул. Чкалова, 3. В этом году, кстати, мы первый раз начали делать крыши зимой, и, как показала практика, получается не хуже, чем летом. Капремонт фасадов будет сделан на ул. Чкалова, 38, 54-а, 65 и 50. На пр. 25 Октября, 46, корпус 1 утеплили плиткой фасад, но в этом году особый упор делается на крыши.

Также в планах на этот год – замена лифтов в четырех домах в Гатчине: на ул. Авиатриссы Зверевой, 8, ул. Изотова, 15, корпус 1, ул. Генерала Кныша, 11 и на Рощинской, 3-б. Лифтовое оборудование должно служить 25 лет, и в 2025 году подошел срок замены лифтов в этих домах. В 2024 году был заменен всего один лифт.

К 100-летию Ленинградской области в 2027 году мы рассчитываем привести в порядок дома в центре Гатчины: направим обращение в региональный комитет по ЖКХ, чтобы часть домов на проспекте 25 Октября и на

ул. Чкалова поставить на капремонт фасадов и крыш вне очереди и встретить юбилей региона красиво.

- Где делается капремонт в сельской местности?

- В этом году на селе будет отремонтировано более 60 многоквартирных домов. В Коммунаре – на Школьной, 22, 24, 3-а, в Вырице – по адресу Пролетарская, 36 и Суворовский, 62, а также в Тайцах, Сиверском, Александровке, Белогорке, в Больших и Малых Колпанах, Больших Тайцах и Большом Рейзино, в Вопше, Минах, Сяськелево, Войсковицах, Дружной Горке, Кобралово, Кобринском, Лукашах, Пригородном, Пудости, Семрино, Сусанино, Терволово и в Никольском.

В некоторых домах на этот год запланированы только проектно-изыскательские работы, на следующий год – строительно-монтажные. Однако всё это при условии собираемости взносов на капремонт, в противном случае дальше сметы дело не пойдет.

Мы стараемся делать параллельно холодное водоснабжение и водоотведение, чтобы не разрывать процесс. Это связано с работами внутри квартир: в ходе капремонта меняются стояки канализации и водопровода, и, если в какую-то квартиру рабочие не попадут, стояк поменян не будет. Соответственно, капремонт инженерных сетей не состоится.

Вообще, это большая проблема – недопуск в квартиры при капитальном ремонте. Характерный пример – дом 54-а на ул. Чкалова: отремонтировали крышу, фасад, а когда начали делать ремонт инженерных сетей, жильцы встали насмерть: не пустим в квартиры! В итоге дом вычеркнули из краткосрочного плана и теперь неизвестно, когда снова включат в программу. А сети там дырявые… Когда начались проблемы с запуском отопления, жильцы спохватились, мы направили несколько обращений с просьбой вернуть дом в план ремонта, но перспективы пока неясны.

- Александр Алексеевич, Фонд капитального ремонта Ленобласти решает, какие дома и в каком году делать?

- Да, существует региональная программа капремонтов, которая продлена до 2052 года. В нее включены все дома Ленинградской области. Когда настает время планирования, составляется краткосрочный план на три года. Сейчас идет план 2023–2025 годов, с 2026 начнется новое трехлетие.

- Могут ли жильцы каким-то образом ускорить проведение капитального ремонта в своем многоквартирном доме?

- В соответствии с областным законодательством можно перенести капремонт на более ранний или более поздний срок (да, бывает, что жильцы хотят отодвинуть временные рамки). Для этого нужно провести собрание собственников жилья и принять соответствующее решение, затем обратиться в свою управляющую компанию, которая подготовит ряд документов и направит их в комитет ЖКХ администрации Гатчинского округа, а далее – в комитет по ЖКХ Ленобласти.

Однако надо понимать, что для ускорения процесса капремонта должно быть проведено обследование дома и проектно-изыскательские работы – за счет собственников. И главное: процент собираемости взносов на капремонт должен быть не менее 95%. Нередко бывает так: гатчинский комитет ЖКХ собирает массу документов, отправляет их в комитет по ЖКХ Ленобласти, они открывают таблицу по этому дому, а там – только 80% собираемости платы в Фонд капремонта. И вся работа насмарку.

- Как узнать, какая собираемость взносов на капремонт в конкретном доме?

- Очень просто. По заявлению жильцов комитет ЖКХ администрации Гатчинского округа направляет запрос в Фонд капремонта, и в течение 10 дней приходит ответ с таблицей, где всё расписано – сколько уплачено. Так что, если у вас соседи-неплательщики, капремонта придется ждать долго.

Беседовала Екатерина Дзюба