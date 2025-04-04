В Гатчине празднуют «Книжкины именины»!

Неделя детской книги — это праздник всех, кто любит читать, праздник писателей, работников библиотек, издателей и иллюстраторов детских книг. В эти дни встречаются любознательные дети и взрослые, случаются веселые книжные приключения и новые литературные открытия. На этот раз литературный праздник в детской библиотеке проходит под девизом «История с продолжением». И действительно, история Недели детской книги продолжается уже больше 80 лет. Об этом рассказали сотрудники библиотеки гатчинским школьникам, которые пришли на открытие праздника.

Неделя детской книги родилась в Москве в 1943 году – в самый разгар Великой Отечественной войны. Первый праздник открыл детский писатель Лев Кассиль - душа «Книжкиных именин». Продолжалась первая «Книжкина неделя» всего один день, и участвовали в ней только москвичи и ленинградцы. Но уже на следующий год праздник длился целую неделю, и его стали проводить во всех городах нашей страны.

В Гатчине Неделя детской книги впервые прошла 2 декабря 1947 года. Начиная с этого времени, ее каждый год посвящали какому-либо важному литературному событию. 2025 год не стал исключением. «Книжкины именины» в Гатчине посвящены 105-летнему юбилею детской библиотеки, который она отмечает в этом году. И это еще один прекрасный повод говорить о продолжении замечательной литературной истории в нашем городе.

Гости открытия «Книжкиной недели» разгадывали загадки и ребусы, подпевали знакомым песням и играли в «литературный волейбол». Ученики 3-в класса Гатчинской школы №9 показали инсценировку сказки про волка, который однажды научился читать (Б. Карбонейл «Почитай мне книжку»).

Главным событием этого дня стала встреча с детскими писателями Анной Игнатовой и Андреем Демьяненко. Что может быть чудеснее для маленького читателя, чем познакомиться с человеком, чьи книжки были прочитаны не один раз, а стихи заучивались наизусть и рассказывались друзьям? Увидеть настоящего писателя, послушать как он сам читает свои произведения – очень важно для детей.

Анна Игнатова — давний друг Гатчинской детской библиотеки. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, литсовета Международной литературной премии им. В.П. Крапивина, она является автором замечательных стихов, рассказов и повестей для детей и подростков («На север», «Ураган в подарок», «Верю-не-верю», «Очень простые вещи»). На открытии Недели детской книги Анна Сергеевна прочитала свое новое стихотворение «Опрос на тему: из чего состоит Солнце», вызвавшее полный восторг не только у детей, но и взрослых.

Анна Игнатова часто привозит в Гатчину свои новые книги для малышей и подростков. В этот раз она познакомила детей с книгами «Все в порядке, мама!» и «Город волшебных мостов». А еще она провела захватывающие мастер-классы по лепке из пластилина. На этот раз Анна Игнатова удивила ребят и взрослых изящными пластилиновыми картинами в жестяных коробочках от леденцов и шоколада. А вопросов было столько, что участники встречи долго не могли разойтись.

С Андреем Демьяненко гатчинские книгочеи познакомились не так давно. Андрей Николаевич – член Союза писателей России, поэт, прозаик, критик, актер, режиссер, редактор литературно-художественного альманаха, композитор и автор-исполнитель, лауреат литературной премии «Молодой Петербург», лауреат премии журнала «Зинзивер», руководитель литературной студии из Санкт-Петербурга. Андрей Демьяненко уверен, что поэт должен дарить читателям и слушателям хорошее настроение, тогда стихи будут нужны и интересны во все времена.

«Для чего нужны книги? Для чего нужна поэзия? Книги нужны не только для того, чтобы подкладывать их под ножку стола, чтобы он не шатался, или отгонять насекомых. Оказывается, книжки можно читать! А еще при помощи книг можно путешествовать», — вот так легко и весело открыл свою встречу со школьниками Андрей Демьяненко.

А дальше действительно последовало увлекательное путешествие по книжным «волнам», с обязательным посещением самых разных удивительных мест. Ребята с удовольствием слушали стихи и рассказы о книгах, вступали в диалог с писателем, обменивались мнениями.

В день открытия Недели детской книги в библиотеке произошло еще одно важное событие – традиционное награждение лучших читателей 2024 года. Среди лучших юных книгочеев Гатчины - Александра Жилова, Анна Черяк, Мария Повилица, Владислав Булатов, Тимофей Остапчук, Полина Давыдова, Мария Кононова, Максим Кононов, Роман Ногай. Свои призы ребята получили из рук самых настоящих писателей, что, конечно, добавило им радости по этому поводу.

Неделя детской книги в Гатчине — в самом разгаре! В эти весенние дни юных гатчинцев ждут литературные игры, конкурсы, выставки детского творчества. И, конечно, продолжаются творческие встречи с детскими писателями.

3 апреля ребята встретились с писателем, журналистом, сценаристом, представителем петербургской школы детской литературы Сергеем Ивановым. Дети и подростки уже знают его как автора фантасмагорической повести о первой любви «КОСТЯ + МАША = ?» и целой серии увлекательных детских научно-популярных книг. На этот раз Сергей Иванов познакомил ребят со своей новой книгой «Энцефалоид Серёгина и другие школьно-фантастические истории».

4 апреля ребята увидели спектакль по сказке Шарля Перро «Золушка» в исполнении детского театра «Эксклюзив» из Елизаветино (руководитель М.А. Хейстонен).

8 апреля в детской библиотеке пройдет творческая встреча с детским писателем, лауреатом литературной премии С. Я. Маршака Ириной Даниловой.

Неделя детской книги в Гатчине завершится 10 апреля литературно-музыкальной композицией «Большой секрет для маленькой компании», которую подготовила студия сольного пения Гатчинского Дома Культуры.

Юлия Лысанюк