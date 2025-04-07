Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.04.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Ижора, 

д. Зайцево,

зона Дони, 

д. Бугры,

д. Коммолово,

д. Вайя.

 

08.04.2025 с 10.00 до 17.00 (отключение на 3 часа в указанный период)

Пудомягское ТУ:

д. Вярлево: ул. Дорожная д. 2, 2 А, 4, 4 А,

п. Лукаши: ул. Средняя, ул. Малая ул. Овражная, ул. Красная,

п. Морская Слобода,

д. Бор,

д. Корпикюля, конюшня,

Массив Лукаши СНТ «Комсомолец».       

 

08.04.2025 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское ТУ:

д. Эду,

п. Елизаветино.

 

08.04.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша.

 

08.04.2025 с 10:00 до 17:00

Рождественское ТУ:

п. Дивенский.       

          

08.04.2025 с 09:00 до 17:00

10.04.2025 с 09.00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино: ул. Новая, ул. Героев пограничников.