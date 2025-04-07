Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 апреля

С 7 по 19 апреля на территории всей страны пройдет акция «Монетная неделя». В магазинах и банках, которые участвуют в акции, можно обменять мелочь на банкноты без комиссии. Деньги также можно зачислить на счет, если человек является клиентом выбранного банка. Для этого понадобится паспорт и заполненное заявление.