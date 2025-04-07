Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.04.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Ижора,
д. Зайцево,
зона Дони,
д. Бугры,
д. Коммолово,
д. Вайя.
08.04.2025 с 10.00 до 17.00 (отключение на 3 часа в указанный период)
Пудомягское ТУ:
д. Вярлево: ул. Дорожная д. 2, 2 А, 4, 4 А,
п. Лукаши: ул. Средняя, ул. Малая ул. Овражная, ул. Красная,
п. Морская Слобода,
д. Бор,
д. Корпикюля, конюшня,
Массив Лукаши СНТ «Комсомолец».
08.04.2025 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ:
д. Эду,
п. Елизаветино.
08.04.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша.
08.04.2025 с 10:00 до 17:00
Рождественское ТУ:
п. Дивенский.
08.04.2025 с 09:00 до 17:00
10.04.2025 с 09.00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино: ул. Новая, ул. Героев пограничников.
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