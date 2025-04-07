Успешные учения по пожарной безопасности в Гатчинском доме культуры

Перед началом эвакуации инспектор провела инструктаж с персоналом дома культуры, подробно разъяснив порядок действий при срабатывании пожарной сигнализации. Особое внимание было уделено вопросам оповещения посетителей, организации их эвакуации по заранее определенным путям эвакуации и сбору на месте сбора. Инспектор также напомнила о необходимости проверки всех помещений после эвакуации, чтобы убедиться в отсутствии оставшихся людей.

После инструктажа было проведено практическое занятие по использованию первичных средств пожаротушения. Сотрудники дома культуры под руководством инспектора учились применять огнетушители, отрабатывая навыки приведения их в действие и направления струи огнетушащего вещества на условный очаг возгорания. Инспектор подробно рассказала о классах пожаров и типах огнетушителей, подходящих для их тушения. Были также освещены правила безопасности при работе с огнетушителями.

По сигналу тревоги началась тренировочная эвакуация. Персонал дома культуры действовал четко и слаженно, быстро оповестив посетителей о необходимости покинуть здание. Эвакуация прошла организованно, все участники успешно покинули здание и собрались на месте сбора. После проверки помещений было подтверждено отсутствие оставшихся внутри людей.

Проведенная тренировочная эвакуация показала хорошую подготовленность персонала к действиям в случае пожара. Регулярное проведение таких мероприятий способствует повышению уровня пожарной безопасности и снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.