Совет по межнациональным отношениям наметил планы
Миграционную политику и празднование юбилея Победы обсудили на заседании совета по межнациональным отношениям при главе администрации Гатчинского округа.
Начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Гатчинскому району Роман Терещенко познакомил участников заседания с изменениями в законодательстве, касающимися правил миграционного контроля, и ответил на вопросы общественников.
С 5 февраля 2025 года вступил в силу новый миграционный режим, предусматривающий автоматическую высылку иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Эти граждане будут также автоматически заноситься в специальный реестр.
Заместитель главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия Мария Титова представила план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В него вошло 293 мероприятия по всем направлениям. По словам Марии Леонидовны, как показывает опыт, по итогам юбилейного года праздничных мероприятий будет примерно в два раза больше.
В настоящее время в День Победы планируется торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», тематические площадки по всему городу, большой праздничный концерт на Дворцовой площади в Гатчине и фейерверк. 21-22 июня пройдет военно-исторический фестиваль «Красногвардейский рубеж. 1941 год» и новый фестиваль – «Гатчинский марафон авторской песни», пришедший на смену фестивалю авторской песни «Гатчинская песенная весна», более 20 лет вдохновлявшего любителей хорошей поэзии и музыки.
Мария Титова проинформировала о создании совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Его основная задача – выработка предложений по реализации приоритетных направлений государственной политики в области традиционных российских духовно-нравственных ценностей, образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств массовой информации и международного сотрудничества.
- Уже разработан проект плана, в который вошло 120 мероприятий по всем направлениям. По сути, совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти призван согласовать и интегрировать работу всех уже существующих советов, созданных на территориях. Первое заседание совета назначено на 16 апреля 2025 года, - сообщила Мария Титова.
Заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова отметила, что совет по межнациональным отношениям при главе администрации Гатчинского округа продолжит работать в прежнем формате и представила на обсуждение перспективный план работы совета на 2025 год. Ольга Павловна подчеркнула, что план еще будет дополняться и корректироваться, поэтому предложения и пожелания приветствуются.
Татьяна Можаева