Совет по межнациональным отношениям наметил планы

Начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Гатчинскому району Роман Терещенко познакомил участников заседания с изменениями в законодательстве, касающимися правил миграционного контроля, и ответил на вопросы общественников.

С 5 февраля 2025 года вступил в силу новый миграционный режим, предусматривающий автоматическую высылку иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Эти граждане будут также автоматически заноситься в специальный реестр.

Заместитель главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия Мария Титова представила план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В него вошло 293 мероприятия по всем направлениям. По словам Марии Леонидовны, как показывает опыт, по итогам юбилейного года праздничных мероприятий будет примерно в два раза больше.

В настоящее время в День Победы планируется торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», тематические площадки по всему городу, большой праздничный концерт на Дворцовой площади в Гатчине и фейерверк. 21-22 июня пройдет военно-исторический фестиваль «Красногвардейский рубеж. 1941 год» и новый фестиваль – «Гатчинский марафон авторской песни», пришедший на смену фестивалю авторской песни «Гатчинская песенная весна», более 20 лет вдохновлявшего любителей хорошей поэзии и музыки.

Мария Титова проинформировала о создании совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Его основная задача – выработка предложений по реализации приоритетных направлений государственной политики в области традиционных российских духовно-нравственных ценностей, образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств массовой информации и международного сотрудничества.

- Уже разработан проект плана, в который вошло 120 мероприятий по всем направлениям. По сути, совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти призван согласовать и интегрировать работу всех уже существующих советов, созданных на территориях. Первое заседание совета назначено на 16 апреля 2025 года, - сообщила Мария Титова.

Заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова отметила, что совет по межнациональным отношениям при главе администрации Гатчинского округа продолжит работать в прежнем формате и представила на обсуждение перспективный план работы совета на 2025 год. Ольга Павловна подчеркнула, что план еще будет дополняться и корректироваться, поэтому предложения и пожелания приветствуются.

Татьяна Можаева