Хор «Апрель» из Гатчины - в числе лучших голосов страны

На Всероссийском конкурсе средний хор «Апрель» Гатчинской школы № 8 «Центр образования» представлял не только город Гатчину, но и всю Ленинградскую область.

Задача была трудная, ведь в финале конкурса приняли участие 53 вокально-хоровых коллектива из 30 регионов России!

Ребята и их руководители достойно справились со всеми сложностями и проявили стойкость духа и профессионализм. И все это несмотря на совсем юный возраст хористов - самым младшим участникам всего по 8 лет!

Поздравляем ребят, их родителей, руководителя хора Елену Александровну Косареву, хормейстера Марину Михайловну Каплан, концертмейстера Елену Владимировну Смирнову.

Хористы выражают слова благодарности Комитету образования Гатчинского муниципального округа и лично Марине Викторовне Шутовой за помощь в организации поездки.