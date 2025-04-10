Через историю картины к истории Победы

Живописная работа достаточно крупного размера, в раме. Изображает сцену наступательной операции в годы Великой Отечественной войны.

- Картина в хорошем состоянии. В свое время она украшала холл административного здания 2-го филиала Дома отдыха «Лесное» в Кезево (сейчас микрорайон поселка Сиверский). Этот Дом отдыха принимал отдыхающих со всей страны. Там был свой летний театр, зимний клуб с кинозалом, просторная столовая, площадки для активного отдыха, аттракционы, лодочная станция, большой парк и двухэтажные жилые корпуса. Одно время в Доме отдыха «Лесное» работал аккордеонистом известный композитор Исаак Шварц. Когда наступили 1990-е годы, учреждение прекратило работу. Корпуса стояли заброшенные, сотрудники не получали зарплаты и уходили, а оставшиеся распродавали имущество. Чтобы как-то поддержать людей, я купил эту картину у сторожа за 300 долларов – солидные по тем временам деньги. С тех пор картина висела у меня дома. Сейчас все готовятся к 80-летию Победы, а эта картина сама по себе уже история – ей более 70 лет. Думаю, она будет интересна знатокам и любителям истории и живописи, поэтому передал ее музею города Гатчины на временное хранение, – пояснил свое решение Анатолий Горбатенко.

С обратной стороны картины фамилия автора «Лосев», надпись – «Принято худ. советом Ленизо», подписи членов совета и другие данные, в которых еще нужно разобраться.

Информации о художнике Лосеве пока не удалось найти. А вот Ленизо, которое принимало его работу, это кооперативное товарищество ленинградских художников, существовавшее в Ленинграде с 1929 по 1954 год. В структуре Ленизо были различные мастерские и производства, в том числе копийные, архитектурно-художественные, оформительские мастерские. Ленизо заключало договора между организациями-заказчиками и художниками разных специальностей: оформителями, живописцами, скульпторами, графиками.

Уже сейчас можно предположить, что художник Лосев по-своему интерпретировал (сходство большое) картину потомственного живописца, жителя Гатчины Рудольфа Рудольфовича Френца «Артиллеристы в Демянских болотах в 1943 г.», написанную в 1946 году. Это изображение многофигурной композиции, представляющей собой красноармейцев, пробирающихся через заснеженные болота с артиллерией, которую волокут конные упряжки.

Демянская наступательная операция 1943 года проходила в районе Старой Руссы и города Демянска Новгородской области. Здесь в сложнейших условиях, ценою огромных потерь впервые с начала Великой Отечественной войны крупная группировка вермахта попала в окружение.

Напомним о знаменитых художниках Френцах, живших и творивших на гатчинской земле. Известный художник-анималист Рудольф Фердинандович Френц проживал в Мариенбурге с 1870 по 1918 годы. Он родился в Берлине, окончил Берлинскую Академию художеств и переехал в Россию. Выбор местожительства связан с тем, что он был приписан к Императорской охоте, которая при Александре II находилась в Гатчине.

Художник купил в Мариенбурге два участка. На улице Кустова (Крайней) построил семейный дом. Эта интересная деревянная постройка является памятником архитектуры. А на территории, где сейчас расположена школа №7, построил художественную студию, она не сохранилась.

В Мариенбурге у Френца родились дети. В 1918 году академик умер, его похоронили на Гатчинском кладбище. Сын Рудольф Рудольфович стал художником-баталистом, педагогом, профессором и руководителем батальной мастерской ЛИЖСА имени И.Е. Репина, профессором ЛВХПУ имени В.И. Мухиной. В Мариенбурге у него также родились двое сыновей, которые всю свою жизнь посвятили живописи.

Рудольф Рудольфович Френц получил известность как автор монументальных панорам «Взятие Зимнего дворца» и «Защита Петрограда», а также как главный автор и художник знаменитой диорамы «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане в Волгограде. Вероятно, именно его картина «Артиллеристы в Демянских болотах в 1943 г.» получила право на тиражирование и согласованную художественную интерпретацию.

Атрибутировать переданную коллекционером Анатолием Горбатенко картину предстоит музейным работникам.

- Возможно, самое интересное еще впереди, – считает директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая. - В апреле картина будет представлена на тематической выставке, посвященной 80-летию Великой Победы. Приглашаем на выставку гатчинцев и гостей нашего города!

Татьяна Можаева