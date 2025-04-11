Ленобласть готовит новые меры поддержки ветеранов СВО

В частности, глава региона поручил создать в составе Кластера комплексного сопровождения участников СВО производственный бизнес-инкубатор по изготовлению продукции для фронта, с перспективой развития здесь бизнес-проектов самих участников СВО по возвращении домой.

Также Александр Дрозденко поручил обеспечить обучение и грантовую поддержку для участников СВО, которые захотят открыть собственное дело, на условиях 1 млн + 3 млн рублей в течение трех лет. Эту меру поддержки губернатор поручил распространить на предпринимателей из многодетных семей и из других льготных категорий.

«Одна из самых важных задач, которая стоит перед регионом – это помощь участникам СВО и членам их семей. И самое главное – это комфортное возращение наших ребят к мирной жизни, и очень важно, чтобы каждый из них нашел свое место в нашей ленинградской семье. И дело не только в мерах поддержки участников спецоперации, а мы регион лидер по их количеству в России – в Ленобласти действует больше 84 мер социальной поддержки. Но мы эту поддержку должны оказывать комплексно. Это возможность каждой семье участников СВО дать траекторию для построения своего будущего – места для детей в детсадах, помощь с получением образования, бесплатное обучение ветеранов и их семей новым востребованным профессиям и трудоустройство. Особое внимание мы уделяем тем, кто получил увечье или инвалидность. Мы создаем для них условия для развития – социального, профессионального, спортивного, помощь с оздоровлением. И важную роль здесь играет Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО», — отметил глава региона.