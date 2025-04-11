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Ленобласть увеличивает поддержку АПК

Для укрепления продовольственной безопасности страны ежегодный рост региональной поддержки сельхозпроизводства на ближайшие пять лет составит не менее 10% в год. По поручению Александра Дрозденко областной комитет по АПК увеличит грантовое финансирование сельхозпроизводителей Ленинградской области.

Рубрики:  Сельское хозяйство

«Ленинградская область обеспечивает на 100% продовольственную безопасность нашего региона и играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада. 41% производства всех продуктов питания Северо-Запада – это Ленинградская область. Находясь в зоне рискованного земледелия, мы продолжаем наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции. Мы должны и дальше увеличивать объемы производства, тем более, что президент поставил перед нами очень серьезную задачу. И, конечно же, необходимо продолжать привлекать инвестиции в агропромышленный комплекс», — отметил губернатор, выступая с годовым отчетом в Гатчине. 

В 2025 году будет введена в строй крупнейшая в Европе молочно-товарная ферма в Лужском районе на 8 тысяч голов.

За 10 лет только по сыру область увеличила объем производства в 4,5 раза, а количество сортов с 8 до 40.