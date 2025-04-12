Проекты Ленинградской области в полуфинале конкурса «Ты в игре!»

В полуфинал вышли два проекта из Ленобласти: Фестиваль спортивного ориентирования «Камни Карельского перешейка» и Лужская шахматная школа «АртеФакт».

У каждого из нас есть возможность поддержать их, перейдя по ссылкам:

Поддержать наши проекты можно на сайте конкурса:

- «Камни Карельского перешейка»: https://тывигре.рф/projects/6071?page=1&perPage=2

- Шахматная школа «АртеФакт»: https://тывигре.рф/projects/8126?page=1&perPage=2

Для этого достаточно поставить «сердечко» под понравившимся проектом и подтвердить свой голос через электронную почту.

Лидеры народного голосования получат не только признание, но и призы от партнеров конкурса, которые помогут развитию их идей. Не упустите возможность внести свой вклад – каждый голос имеет значение!

Мероприятие проходит в рамках государственная программы "Развитие физической культуры и спорта"

Фото пресс-службы центра спортивной подготовки Ленобласти

