Проекты Ленинградской области в полуфинале конкурса «Ты в игре!»
В сети развернулась захватывающая борьба за выход в финал V Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Из 5 582 заявок жюри выбрало всего 280 самых интересных и многообещающих, среди которых два - из Ленинградской области.
В полуфинал вышли два проекта из Ленобласти: Фестиваль спортивного ориентирования «Камни Карельского перешейка» и Лужская шахматная школа «АртеФакт».
У каждого из нас есть возможность поддержать их, перейдя по ссылкам:
Поддержать наши проекты можно на сайте конкурса:
- «Камни Карельского перешейка»: https://тывигре.рф/projects/6071?page=1&perPage=2
- Шахматная школа «АртеФакт»: https://тывигре.рф/projects/8126?page=1&perPage=2
Для этого достаточно поставить «сердечко» под понравившимся проектом и подтвердить свой голос через электронную почту.
Лидеры народного голосования получат не только признание, но и призы от партнеров конкурса, которые помогут развитию их идей. Не упустите возможность внести свой вклад – каждый голос имеет значение!
Мероприятие проходит в рамках государственная программы "Развитие физической культуры и спорта"
Фото пресс-службы центра спортивной подготовки Ленобласти