В Гатчине ремонтируют улицу Радищева
Как только позволила погода, в Гатчине начался ремонт улицы Радищева на участке от улицы Карла Маркса до улицы Чехова.
Рубрики: Дороги
Работы выполняет ООО «Барс». Будет произведен и ремонт дорожного полотна, и тротуаров. После завершения работ по этому участку улицы возобновится движение автобусных маршрутов.
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