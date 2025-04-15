День учителя русского языка и литературы прошёл в Гатчине

В увлекательное путешествие по миру русского языка и литературы в этот день отправились более 70 руководителей, методистов, учителей-словесников из нашего региона, а также учителя русского языка из Киргизии и Южной Осетии.

Педагоги побывали на мастер-классах, ведущие которых поделились своими педагогическими идеями, интересными находками и оригинальными решениями.

Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории Гатчинской школы № 9 Татьяна Юрко провела мастер-класс «Современный русский язык: от Пушкина до наших дней».

«Читаем классику в XXI веке: коммуникативные практики работы с текстом» - тема мастер-класса доцента кафедры филологического и социально-гуманитарного образования ЛОИРО, кандидата филологических наук Марины Федотовской.

Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории Елизаветинской школы Михаил Солонников, который в этом году стал победителем Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства в номинации «Учитель года», продемонстрировал всем собравшимся, как эффективно, осмысленно и интересно делать творческие задания.

- Особенно ценно, что в рамках выступления удалось обменяться некоторыми интересными идеями и даже обсудить возможности создания с учащимися подкаста по роману Достоевского, - отметил Михаил Солонников.

На методической рефлексии, используя свободный микрофон, учителя и методисты поделились своими впечатлениями и профессиональными мнениями о проведенном мероприятии.

По материалам ЛОИРО

Фото организаторов