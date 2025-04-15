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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.04.25 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино частично: ул. Новая, ул. Героев Пограничников.

 

16.04.25 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Романовка частично: ул. Овражная, ул. Садовая.

д. Ивановка,

д. Руссолово,

СНТ «Ижора»,

СНТ «Электростандарт».