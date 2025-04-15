Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 апреля

Будьте внимательны, Госуслуги направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе «Безопасность» на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к Госуслугам, приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс такая информация не отправляется.