Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.04.25 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино частично: ул. Новая, ул. Героев Пограничников.
16.04.25 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Романовка частично: ул. Овражная, ул. Садовая.
д. Ивановка,
д. Руссолово,
СНТ «Ижора»,
СНТ «Электростандарт».
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