«Голос молодёжи – шаг к победе»

В столицу Ленобласти приехали финалисты из Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Киришского, Приозерского, Тосненского районов и Санкт-Петербурга. С ними за победу боролись четыре команды из Гатчинского округа: «Герц» (Гатчинский Молодежный центр – ГДМ), «ССП» (Сяськелевский культурно-досуговый центр), «МС» (Пудость) и «Оптимисты» (подростково-молодежный клуб Рождествено). Всего же в фестивале молодых избирателей в этом году приняло участие 64 команды – на семь больше, чем в прошлом. Только 14 из них вышли в финал.

Старт фестивалю дал председатель Избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский, сказав в День космонавтики символическое «Поехали!»

Вместе с Михаилом Лебединским с приветственным словом выступили глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и председатель Комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева. Все трое, а также члены жюри (представители Леноблизбиркома, Общественной палаты Ленобласти и Молодежного Леноблизбиркома, фонда «Защитники Отечества» и Ленинградского отделения Российского союза молодежи) – по сути, еще одна команда фестиваля, объединенная ее капитаном – губернатором Александром Дрозденко.

Ввиду предстоящих выборов тема губернаторства стала на фестивале одной из центральных.

- 2025 год для нас с вами очень ответственный: 14 сентября состоятся выборы губернатора Ленинградской области. Впереди жаркий электоральный период, и самое главное – быть активными, смелыми и энергичными, – отметила Людмила Нещадим.

Возможность почувствовать себя на месте политика представилась участникам фестиваля уже сейчас. Одним из заданий финала стало выступление капитанов на тему «Если бы я был губернатором». В творческой форме конкурсанты размышляли о роли губернатора в жизни региона и представляли свои предвыборные программы.

Капитан команды «Герц» Полина Самофалова была выбрана на эту должность впервые. Под ее руководством ребята из Гатчинского Молодежного центра забрали на фестивале «серебро»:

- У нас проходили выборы капитана, и я набрала максимум голосов. Самой важной задачей для меня было объединить команду и следить за тем, чтобы не возникало конфликтов. Что касается реальной государственной деятельности, я серьезно задумываюсь об этом пути. Хочу помогать своей Родине и участвовать в ее жизни, – рассказала Полина.

В планах Полины на этот год – пойти на свои первые выборы по достижении 18-летия. Впрочем, на выборах благодаря сегодняшнему фестивалю уже побывали все, ведь голосование стало темой домашнего задания команд.

Традиционно выступления команд на фестивале проходят в формате КВН. В домашнем задании юные избиратели шутили на темы современного мира: расширение возможностей искусственного интеллекта, образ мысли и сленг поколений «зумеров» и «альфа».

Девизом для команд в этом году стала фраза «Только вместе – только Победа!» 17-й фестиваль молодых избирателей впервые расширил тематику: ее дополнили Год защитника Отечества в России и Год команды Победы в Ленинградской области. Именно поэтому выступления команд получились не только веселыми и зажигательными, но и трогательными, вдумчивыми.

Первое место на фестивале заняла самая юная команда, говорившая на серьезные, взрослые темы – «Мы вместе», ученики 7-го и 8-го классов Бокситогорской школы №1.

И серебро, и бронзу забрал Гатчинский округ. Обладатели третьего места, команда «ССП» из Сяськелевского культурно-досугового центра во главе с капитаном Елизаветой Сютиной, представили себя экипажем «летучего корабля». Символично для 47-го региона – корабля с губернатором-капитаном у штурвала!

Вручили на конкурсе и приз зрительских симпатий – его получили «МичуринЦы», студенты Мичуринского многопрофильного техникума Приозерского района.

…Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области дает наглядный ответ на вопрос, интересуется ли современное поколение политикой. Как справедливо отметили во время выступления одни из участников конкурса, молодежь интересуется всем, что касается ее жизни. Главное, говоря с молодежью на одном языке, показать, что выбор влияет на ход истории; что культура избирательного права – это культура отношения к своей стране и своей Родине.

Мария Ибадова