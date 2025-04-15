Служба началась!

По традиции, первая отправка призывной кампании прошла торжественно, с построением и оркестром. У памятника воинам-интернационалистам собрались провожающие и почетные гости. Ребят напутствовали председатель комиссии по вопросам правопорядка, безопасности и экологии совета депутатов Гатчинского округа Галина Паламарчук, контр-адмирал Иван Семенов, председатель Гатчинского совета ветеранов Людмила Голубева. Председатель союза ветеранов Республики Анголы подполковник Ильяс Норов обратился с теплыми словами к призывникам и вручил гатчинскому военкомату книгу о том, как наши войска выполняли свой интернациональный долг в Анголе.

Новобранцы получили традиционный памятный подарок – наручные часы с символикой Гатчины.

Срочную службу призывники будут проходить в сухопутных войсках Ленинградского военного округа, преимущественно в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Кстати, в числе первых этой весной в армию пошли новые граждане РФ: уроженцы Таджикистана и Узбекистана, получив российское гражданство, сами явились в военкомат, чтобы пройти срочную службу, как положено по закону.

После митинга 11 новоиспеченных солдат срочной службы попрощались с родными и близким - кто-то смеялся, кто-то плакал, после чего погрузились в автобус. Ровно через год гатчинские ребята вернутся домой.

Екатерина Дзюба