«Хурминская» ярмарка: помочь тем, кто в этом нуждается

«Гатчинская Хурма» – сообщество рукодельниц, которые в свободное время вяжут теплые вещи для подопечных фонда «Благо Дари». Фонд, которым руководит Олег Богданов, вот уже на протяжении многих лет поддерживает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – одиноких мам в беде, бездомных людей, одиноких пациентов в больницах и в целом всех тех, кто нуждается в помощи.

Несколько раз в год «Хурма» устраивает благотворительные ярмарки в Гатчине, чтобы собрать средства на уставные цели фонда. Как считает руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов, главное в этих ярмарках – встреча горожан, возможность для них пожертвовать свои средства не просто так, а приобретая для себя приятные подарки к праздникам. Для мастеров тоже важно не просто показать себя и что-то продать, а сделать это, понимая, что сотворенные ими вещи могут принести кому-то радость и помочь нуждающимся.

К весенней пасхальной ярмарке гатчинские рукодельницы подготовили традиционное праздничное печенье, украшения, милые игрушки, авоськи, кружевные воротнички, свечи ручной работы – всё, чем можно порадовать себя и близких людей. Также ярмарку поддержала рукодельная «Артель Царскосельских мастериц», передав для нее уникальные ватные и лоскутные игрушки.

Волонтерам удалось собрать более 35 тысяч рублей. Все средства, вырученные на ярмарке, пойдут на благотворительные проекты фонда «Благо Дари». В первую очередь, в поддержку работы «Отдушины» – центра социальной адаптации для бездомных людей. На эти деньги фонд закупит необходимые для работы дезинфицирующие средства, перчатки, продукты, медикаменты, будет оплачена работа уборщицы.

Организаторы пасхальной ярмарки сердечно благодарят Геннадия Викторовича Богданова за предоставленное пространство и помощь в ее организации, всех участников ярмарки – за весеннее настроение, и каждого человека, который внес свой вклад в поддержку той важной работы, которую делает фонд.

Подготовила Юлия Лысанюк