Соревнования по плаванию «На пути к мечте»

В соревнованиях приняли участие команды Гатчинской спортивной школы №2, Коммунарской спортивной школы, спортивной школы КИВИ, Районной спортивной школы «Юность», ФСЦ «Волхов» и спортивной школы г. Пикалево имени Н.И. Жебко. В состав каждой команды вошли 5 девушек и 5 юношей 2010–2011 гг.

В общем зачете Гатчинская спортивная школа №2 завоевала 1 место. Ее воспитанники чаще всех поднимались на пьедестал почета. Родион Вологжанин (100 м, в/с), Анна Рога (100 м, брасс), Галина Жалнина (100 м, к/п) и Денис Медведев (100 м, к/п) заняли 1 место. Глеб Буянов (100 м, в/с), Анна Николаева (100 м, брасс), Семен Трифонов (100 м, брасс), Арина Шамарина (100 м, н/с) – 2 место. Таисия Леонова (100 м, брасс), Степан Анищенко (100 м, баттерфляй) – 3 место. Команды девушек (Анна Николаева, Таисия Леонова, Галина Жалнина, Анна Рога) и юношей (Денис Медведев, Глеб Буянов, Степан Анищенко, Родион Вологжанин) были сильнейшими на дистанции «4х50 м, комбинированный стиль». Еще в активе команды – серебро в эстафете у юношей (Глеб Буянов, Денис Медведев, Семен Трифонов, Родион Вологжанин) на дистанции «4х50 м, вольный стиль».

Коммунарская спортивная школа в общем зачете заняла 3 место, а в личном зачете у спортсменов спортшколы награды разного достоинства. Руслан Калани (100 м, брасс), Никита Виноградов (100 м, спина), Мария Королькова (100 м, баттерфляй), Ева Ларюшина (100 м, спина) заняли 1 место. Лиана Макарян и Артем Ачкасов (100 м, спина) завоевали 3 место. В эстафете «4х50 м, вольный стиль» девушки (Лиана Ларюшина, Лиана Макарян, Ева Попова, Мария Королькова) заняли 3 место. Юноши (Никита Виноградов, Руслан Калани, Елисей Маликов, Александр Кардышев) в эстафете «4х50 м, комбинированный стиль» также на 3 месте.

С медалями вернулись с соревнований воспитанники спортивной школы «Киви». Серебро завоевали Ольга Остренко (100 м, в/с), Софья Пелевина (100 м, баттерфляй), 3 место – София Алимпиева (100 м, в/с). Еще два серебра спортсменки школы завоевали в эстафетном плавании: на дистанции «4х50 м, вольный стиль» (Мария Данилова, Софья Пелевина, Амелия Аюбова, Ольга Остренко) и на дистанции «4х50 м, комбинированный стиль» (Мария Данилова, Ольга Остренко, Софья Пелевина, Амелия Аюбова).

В составе команды спортшколы «Юность» отличились юноши, завоевавшие бронзовые награды: Максим Страшевский (50 м, брасс), Артем Зайцев (50 м, в/с) и команда в эстафете на дистанции «4х50 м, в/с» (Максим Страшевский, Максим Васильев, Алексей Суворов, Артем Зайцев).