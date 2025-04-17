Аграрии Ленинградской области готовятся к госмониторингу зерна

К участию были приглашены руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций региона, а также представители отделов сельского хозяйства муниципальных районов.

Государственный мониторинг зерна важен как для сельхозпроизводителя, так и для органов власти, поскольку он позволяет оценить количество и качество собранного урожая. Сельхозпроизводитель для реализации зерна на выгодных условиях должен понимать, какого качества зерно он вырастил.

Ленинградская область является самым северным регионом России, выращивающим пшеницу. Итоги проведенного в 2024 году госмониторинга подтвердили высокие потребительские свойства полученного урожая.

Заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора Светлана Петрова обозначила присутствующим цели и задачи предстоящего госмониторинга зерна.

Заместитель технического директора Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Вячеслав Осипик проинформировал участников совещания о результатах госмониторинга в 2024 году и планах его проведения в текущем году в разрезе муниципальных районов области. Всего в 2025 году в Ленинградской области специалистами ЦОК АПК планируется отбор 125 проб от 42 тыс. т пшеницы и проведение 2 374 исследований на потребительские качества по 19 показателям согласно приказу Минсельхоза России от 08.09.2021 г. № 611 «Об утверждении перечня потребительских свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации, в целях проведения государственного мониторинга зерна».

Напомним, что для аграриев услуга госмониторинга зерна предоставляется на безвозмездной основе.