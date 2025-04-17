Дорогу от Малых Колпан до Войсковиц отремонтируют
Дорожники Ленобласти обновят 8 километров участка трассы Гатчина – Ополье. Ремонт дороги затронет несколько населенных пунктов: от Малых Колпан через Парицы и до Войсковиц. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Рубрики: Дороги
Что будет сделано?
✔️ полная замена асфальта (сначала пройдет фреза, потом уложат два слоя нового покрытия);
✔️ прочистка кюветов и укрепление обочин
✔️ обустройство автобусных остановок
✔️ новые знаки и разметка.
Особое внимание — пешеходам: в Малых Колпанах отремонтируют пешеходную дорожку, а в Войсковицах восстановят тротуары.
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