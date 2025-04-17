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Дорогу от Малых Колпан до Войсковиц отремонтируют

Дорожники Ленобласти обновят 8 километров участка трассы Гатчина – Ополье. Ремонт дороги затронет несколько населенных пунктов: от Малых Колпан через Парицы и до Войсковиц. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рубрики:  Дороги

Что будет сделано?

✔️ полная замена асфальта (сначала пройдет фреза, потом уложат два слоя нового покрытия);

✔️ прочистка кюветов и укрепление обочин

✔️ обустройство автобусных остановок 

✔️ новые знаки и разметка.

Особое внимание — пешеходам: в Малых Колпанах отремонтируют пешеходную дорожку, а в Войсковицах восстановят тротуары.