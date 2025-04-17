Ленобласть восстановит уникальную церковь XVII века
Международный центр реставрации в Рождествено получил лицензию Минкульта России на сохранение и реставрацию архитектурных памятников. Первым таким объектом для ленинградских реставраторов станет деревянная церковь Рождества Богородицы в Лиственке.
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«Здесь молятся уже 400 лет. Храм является самым древним действующим деревянным храмом на северо-западе России, а может быть и во всей стране. В церкви сохранились фрагменты старого иконостаса, древний престол, жертвенник, резной клирос, волоковые окна. Противоаварийные работы будут включать консервацию, сохранение тябла с росписью и храмозданной надписью; исследования состояния конструкций для будущей реставрации», — рассказал у себя в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.
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