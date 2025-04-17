Сотрудники МФЦ освоили навыки пожаротушения и побывали в гостях у пожарных

В ходе обучения специалисты МЧС России подробно рассказали о различных типах огнетушителей, принципах их работы и правилах применения в зависимости от класса пожара. Особое внимание уделялось практическим навыкам: каждый сотрудник МФЦ смог лично потушить учебный очаг возгорания с помощью огнетушителя. Такой «живой» опыт позволил преодолеть возможный страх и выработать уверенность в своих действиях в экстренной ситуации.

После практической части сотрудники МФЦ отправились на экскурсию в пожарную часть. Пожарные продемонстрировали свою технику, специальное снаряжение и рассказали о своей работе, полной опасности и ответственности. Сотрудники МФЦ узнали о том, как устроена система пожарной охраны, как происходит вызов пожарных и какие меры необходимо предпринимать до их прибытия. Особый интерес вызвал рассказ о специфике тушения пожаров в различных условиях, включая здания с массовым пребыванием людей.

Экскурсия была не только познавательной, но и позволила сотрудникам МФЦ лично пообщаться с героями нашего времени, выразить им свою благодарность за их труд и преданность делу.

Проведенное обучение и экскурсия в пожарную часть стали важным вкладом в повышение уровня пожарной безопасности в МФЦ. Сотрудники получили необходимые знания и практические навыки, которые помогут им действовать грамотно и эффективно в случае возникновения пожара, обеспечивая безопасность себе и окружающим.