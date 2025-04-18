Как найти родителей за 30 дней?

На устройство ребенка сотрудникам опеки выделен ровно месяц – 30 дней, чтобы подобрать кандидатов, подходящих на роль приемных родителей. Задача не из легких, и для ее решения представители органов опеки становятся и следователями, и педагогами, и психологами, чтобы выявить общую картину и обеспечить ребенку достойную жизнь.

С 2018 года на гатчинский комитет по опеке и попечительству возложена функция формирования, ведения и использования государственного банка данных детей, оставшихся без попечения родителей. При выявлении такого ребенка органы опеки в течение трех рабочих дней обязаны провести обследование условий его жизни и обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о передаче его на воспитание в семью или в организацию для детей-сирот. Опека должна зарегистрировать сведения о нем в журнале первичного учета, а также внести имеющуюся информацию о ребенке в специальную анкету. Со дня поступления сведений о ребенке, оставшемся без родителей, органам опеки предоставляется месячный срок для его устройства.

Как это происходит, рассказывает главный специалист комитета по опеке и попечительству администрации Гатчинского округа Надежда Ануфриева.

- Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – это дети, которым в свое время был нанесен социальный, физический, психологический, эмоциональный вред. И они его, как рюкзак за спиной, несут с собой по жизни. Чтобы этот вред минимизировать, нужна, конечно, поддержка взрослых.

- Как ведется подбор приемных родителей?

- Это очень непросто. Мало того, что мы «проживаем» жизнь ребенка со всеми последствиями случившегося в семье, но нам еще нужно понять кандидатов на роль его новых родителей.

Семейным законодательством установлено, что кандидатом может стать только человек, прошедший школу приемных родителей. Это не формальное действие. Слушатели школы узнают на занятиях много нового и полезного, получают некий опыт. Но главный вопрос, на который кандидаты со всей ответственностью должны ответить по окончании занятий: готовы ли они стать замещающими родителями? На занятиях в школе приемных родителей кандидаты стараются понять, действительно ли они могут сейчас взять ребенка, какому ребенку и с какими потребностями они смогут помочь, и так далее. Кто-то, пройдя школу, еще больше утверждается в своем решении, а кто-то, наоборот, передумывает, и это тоже хороший результат.

Но мы же понимаем, что полтора-два месяца школы – это еще не гарантия успеха. Когда кандидаты приходят к нам вставать на учет, нам нужно разобраться в их судьбе, мотивах и понять, смогут ли они справиться с ребенком, которого мы им предлагаем. Многие кандидаты смущаются от наших вопросов, но мы вынуждены их задавать. Они говорят: «Да мы всё знаем, у нас племянники растут!» Но когда начинаешь объяснять, что это совсем другие дети, имеющие синдром сиротства, и с ними ваша жизнь перевернется на 180 градусов, многие начинают задумываться. И это хорошо, потому что лучше отложить решение о приеме ребенка, нежели взять ребенка, не рассчитав свои силы, навредив тем самым и себе, и ему.

Вторичный отказ, когда ребенка сначала оставили собственные родители, а потом и приемные, вызывает очень большой стресс. Это воспринимается как еще большее предательство, потому что ребенок начинает осознавать: «Я никому не нужен, меня никто никогда не полюбит, я не такой, как все».

Есть случаи, когда на учете у нас нет кандидатов, желающих принять на воспитание в свою семью сразу нескольких детей (братьев и сестер). Тогда мы используем реестр граждан, состоящих на учете в государственном банке данных.

И вот недавний пример. У нас было трое детей из одной семьи. Это проблема, потому что взять сразу не одного, а троих готовы немногие, причем не малышей, а подростков. Мы подыскали им кандидата в замещающие родители из Московской области. Кандидат и дети познакомились, нашли контакт, и дети обрели семью.

Мы испытываем огромную радость, когда устраиваем детей, утративших родительское попечение, в замещающие семьи! Вернуть счастливое детство детям, оставшимся без родителей, – наша главная задача.

- Есть же и другие варианты устройства детей-сирот, кроме усыновления?

- Конечно, имеется три основных формы устройства детей. Первая – усыновление, вторая – опека (попечительство), третья – приемная семья. Кроме того, существует и так называемая гостевая семья или «семья выходного дня». Временная передача детей в семьи не является формой устройства ребенка в семью и осуществляется для воспитания и гармоничного развития детей. Ребенок проводит в семье лишь часть своего времени: выходные, праздники или каникулы. Эта форма зачастую используется как переходная будущими опекунами или приемными родителями.

Здесь тоже много нюансов. Если подростку можно объяснить, что он идет просто в гости, то пятилетний ребенок в каждом, кто взял его в дом, видит маму и папу. И, к сожалению, не все кандидаты это понимают. Многие считают, что органы опеки и администрация ресурсного центра чинят им препятствия, когда отказывают в передаче маленьких детей в гостевую семью.

- Зачем вообще такое придумано? Это же и для подростка морально тяжело – сходить в гости в семью и вернуться в детдом…

- Ребенок, который растет в семье, пусть даже в неполной, и ребенок без семьи – это разные люди. Для воспитанников ресурсного центра это как передышка, своеобразный опыт. Например, в ресурсном центре живут четверо детей из одной семьи, и один из них серьезно болен. Мы понимаем, что устроить всех четверых в семью, да еще с наличием заболевания, будет невозможно, а делить детей (братьев и сестер) закон запрещает. Но мы не должны лишать этих детей шанса обретения семьи, и им дается возможность бывать в семьях, получать опыт жизни в семье с ее традициями, правилами и обязанностями. И на сегодняшний момент практически каждые выходные многих детей из ресурсного центра забирают в «семьи выходного дня». Не всех, конечно, но тех, с кем нашли контакт.

Единственное, всем кандидатам мы объясняем: вы должны детям говорить честно, независимо от возраста, что вы берете их в гости. И дети это понимают. Детей нельзя обманывать и давать им надежду. Но они уже ждут выходных, когда они поедут в гости. При этом не значит, что их взяли только для развлечений – детям показывают обыденную жизнь в семье. У нас есть такие семьи, которые уже более года берут к себе детей. И вы знаете, у детей улучшилось поведение, в каких-то ситуациях они стали спокойнее. Есть воспитанники ресурсного центра, которые не хотят, чтобы им подыскивали замещающую семью. Они говорят: «Нас устраивает, что мы ездим в гости, а жить постоянно мы хотим в ресурсном центре».

- Даже так?

- Ситуации бывают разными, и травматический опыт у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тоже разный.

Вот, например, в ресурсном центре был один мальчик-подросток, с которым приезжали знакомиться восемь семей – кандидатов в опекуны, однако он всем отказывал. У него уже был опыт проживания в замещающей семье, но приемные родители от него отказались, и мальчишка попал обратно в ресурсный центр. Он для себя твердо решил: я больше никуда не пойду. И мы рады, что нашлись кандидаты из другого региона, которые не опустили руки после его первого отказа, а приехали повторно к нему вместе со своим сыном, и именно за счет того, дети нашли общий язык, мальчик снова поверил в семью. Живет в этой семье уже более восьми лет, у него всё хорошо.

- Вы продолжаете следить за судьбой ребят, которых увезли в другие города?

- Мы стараемся поддерживать связь с приемными родителями, быть в курсе их жизни с ребенком. Нам присылают фотографии, звонят, когда возникают какие-то трудности. Бывает, что мы на расстоянии помогаем находить психологическую поддержку и сопровождение семье.

- Вы говорите, на устройство ребенка отводится месяц. Это вообще реально – за месяц решить такой сложный вопрос?

- Да, это огромная непростая работа! Нередко мы сидим на работе до позднего вечера и обзваниваем кандидатов, состоящих на учете по подбору ребенка, и переживаем вместе с ними, и ходим вместе с кандидатами на знакомство с ребенком. Но оно того стоит!

Мы прилагаем все силы, чтобы детей, оставшихся без попечения родителей, с первичного учета устроить в семью. В ресурсный центр уходят единицы.

- Желающих стать приемными родителями много?

- Да, желающих принять на воспитание в семью маленького ребенка в возрасте до пяти лет много. Сейчас в очереди на маленьких детей – более ста семей, и эта очередь растет. Кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители, желающих принять на воспитание в свою семью детей-подростков, к сожалению, очень мало.

- В вашей практике были случаи, когда ребенка усыновили, а потом передумали?

- Отмена усыновления – не самый частый случай. И это радует. Граждане, добровольно и сознательно принимающие на воспитание в семью «неродного» ребенка, обычно имеют очень серьезные мотивы и проходят не простой путь к усыновлению. Мы проходим этап этого пути вместе с ними и безмерно благодарны людям, подарившим детям семью, счастливое детство, родительскую любовь, внимание и заботу.

Вместе с тем новая жизнь с приемным ребенком не всегда складывается так, как хотелось бы. За время моей работы было две отмены усыновления. В первом случае у ребенка выявилось психическое заболевание, приемные родители не справились и обратились в суд с иском об отмене усыновления. А во втором случае кандидаты переоценили свои возможности, не справились с неожиданным проявлением сложного характера ребенка, и ребенок стал чужим. Это очень тяжелый, трагичный момент и для усыновителей, и, конечно, для детей. Многие дети не знают, что они усыновлены, и, когда в подростковом возрасте происходит отмена усыновления, ребенок получает неизгладимую психологическую травму: «Как это у меня другое имя? Другая фамилия?» Это ужасная картина.

- Надо ли сообщать ребенку, что он усыновлен?

- Тайна усыновления охраняется законом, и лица, разгласившие ее, привлекаются к ответственности. Разглашение тайны усыновления возможно только с разрешения усыновителей. Право выбора остается за усыновителями.

Но мы всем усыновителям разъясняем, что доверительные отношения между родителями и детьми являются основой прочных и близких взаимоотношений. Чем раньше ребенок знакомится со своей историей, тем проще он это воспринимает. Всегда найдутся «доброжелатели», которым захочется открыть ребенку глаза на его происхождение, и будет лучше, если это скажут сами родители. Но делать это надо осторожно, поэтапно с помощью истории-рассказа.

- Есть такое мнение, что, когда бездетные пары берут в дом сироту, у них вскоре рождается собственный ребенок. Это правда?

- Да, таких случаев немало. Чудо на свете есть, нам звонили усыновители и с восторгом рассказывали: «Вы представляете, после усыновления у нас родился свой ребенок, хотя до этого делали несколько безуспешных ЭКО».

Многие усыновители приходят к нам по второму разу, за вторым ребенком.

- Могут ли кандидаты провести медицинское обследование ребенка до усыновления?

- Кандидаты в усыновители имеют право обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством просвещения РФ и Мин-

здравом РФ. Эта норма касается детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

- А к внешности новорожденных усыновители могут высказывать пожелания? Наверняка же многие хотят, чтобы ребенок был на них похож?

- При постановке на учет по подбору ребенка кандидаты заполняют соответствующие анкеты, где указывают свои пожелания относительно пола, возраста, внешности, группы здоровья ребенка и прочее. Многие просят подобрать ребенка славянской внешности, но аргументировать свое пожелание, и то, что под ним подразумевается, не всегда могут. Какая внешность – типично славянская? В этом случае я разъясняю, что мы у новорожденного не сможем определить славянскую внешность. Новорожденные дети меняются каждый день.

- До каких лет усыновители готовы брать подростков?

- Возраст детей разный. Иногда кандидаты указывают, что готовы принять на воспитание в семью детей в возрасте от 0 до 17 лет. Таких случаев немало.

- Есть ли возрастной ценз у самих усыновителей?

- Возрастного потолка для усыновителей законодательством не предусмотрено. При этом на орган опеки и попечительства возложена обязанность и право определять целесообразность устройства конкретного ребенка в конкретную семью, в том числе и определять возрастные ограничения замещающих родителей исходя из интересов ребенка.

Бывает, приходит кандидат, у него все документы в порядке, но ему 60 лет, а он хочет… новорожденного. Приходится объяснять, что необходимо считаться и с собственными возможностями на перспективу, и с восприятием окружающих, а через некоторое время – и с мнением ребенка. Как бы нам не хотелось забыть про собственные годы, какие бы силы и намерения нами не руководили, мы должны понимать, что возраст имеет значение. Через десять лет вашему ребенку будет только десять, а вам? Наши биологические часы никто не отменял – завтра случись непоправимое, и ребенок снова понесет утрату. Нужно об этом задуматься.

Есть и такие случаи, когда кандидаты приходят с целью принять на воспитание в семью ребенка и тем самым решить свои внутренние проблемы. К нам обращалась супружеская пара – обоим за шестьдесят, есть родные взрослые дети, но они с ними в конфликте. И эти немолодые родители хотят взять себе маленького «наследника» и прямо заявляют о своем мотиве: «Да, мы хотим ему всё оставить». Таким кандидатам в усыновители мы разъясняем, что прежде, чем думать об усыновлении, нужно разобраться с собственными конфликтами и психологическими травмами.

Возможно, граждане считают, что мы лезем в частную жизнь, но мы должны понимать, можем ли мы в эту семью отдать ребенка, которому уже нанесен вред его собственными родителями, а на него намереваются возложить еще и чужую боль и проблемы.

- Как опека смотрит на то, чтобы оставшегося без родителей ребенка воспитывала бабушка?

- Вопрос очень непростой. Конечно, если в семье случилась трагедия, родители ребенка умерли, погибли, или еще что-то произошло, приоритетное право на установление опеки (попечительства) имеют близкие родственники, в том числе бабушки и дедушки. Но часто возраст у бабушек и дедушек уже преклонный, и, к сожалению, в силу возрастных изменений они не могут ребенку обеспечить все его потребности. Даже маленькому ребенку недостаточно только еды и чистой одежды – ему необходимо развитие: кружки, секции, развивающие занятия и т.д. Впоследствии бабушки приводят нам своих подопечных – 10–13-летних неуправляемых внуков со всеми выработанными привычками, усложняющими устройство в приемную семью – и говорят: «Заберите их куда хотите». К сожалению, такое стало происходить часто. За период моей работы только одна бабушка оценила свои силы и честно сказала: «Подберите моему внуку приемную семью, я больна и не справлюсь, но я хочу с ним общаться». И она поступила очень достойно: сделала счастливым детство своего внука и подарила надежду на будущее.

- Надежда Евгеньевна, куда помещают ребенка, если за первый месяц его никто не забрал?

- В соответствии со статьей 123 Семейного кодекса РФ, дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление, удочерение, под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Однако для урегулирования всех этих процессов нужно время, а ребенку необходимо обеспечить безопасные условия. В Гатчинском округе нет детского приюта для временного содержания детей. В большинстве случаев мы временно помещаем детей на отделение Гатчинской больницы, но бывает, что там нет мест, и мы обзваниваем кризисные центры, центры соцзащиты, куда можно временно определить ребенка. Так что первый месяц – это проблема в квадрате. Но в любой ситуации мы обязаны защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сделать всё по закону – обеспечить детям безопасность до выяснения всех обстоятельств. А в идеале – создать для них новую жизнь: в новой семье, с любящими родителями, и на всё у нас – только тридцать дней.

Беседовала Екатерина Дзюба