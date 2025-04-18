Родители Ленобласти стали чаще открывать своим детям банковские карты

По итогам первого квартала 2025 года спрос на детские СберКарты в Ленинградской области вырос на 35% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Всего в Ленобласти их уже оформили почти 60 тысячам детей, 85% из которых пользуются этим финансовым инструментом регулярно, поделились в пресс-службе Сбера.

Детские СберКарты – это универсальный инструмент для обучения ребёнка финансовой грамотности. С ней он может оплачивать покупки как в магазинах, так и онлайн. За это начисляется кешбэк бонусами Спасибо в размере 1%, а при покупках в супермаркетах — 1,5, и их можно списать у партнёров банка. Такие карты выпускаются в разных дизайнах.

СберКарта полностью бесплатна: за её выпуск, обслуживание и смс-уведомления о тратах на номер ребёнка не надо платить. Родители без труда могут пополнять баланс карты, настраивать лимиты на траты, а также видеть расходы детей в приложении СберБанк Онлайн.

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:

Мы понимаем, что учить правильно распоряжаться деньгами нужно со школьной скамьи. Тогда в более старшем возрасте человек получит, скажем так, финансовый иммунитет и будет более защищён от неблагоразумных трат и других ошибок в этой сфере. Поэтому мы постоянно развиваем и совершенствуем детское направление, предлагаем удобные и безопасные сервисы, которые помогают родителям в воспитании у детей финансовой грамотности. А главное – они интересны и увлекательны для самих ребят.

Оформить ребёнку карту может родитель в приложении СберБанк Онлайн и получить её удобным способом: с доставкой* на дом или в офисе Сбера, когда придёт СМС о готовности. Если у родителя нет карты Сбера, необходимо открыть её, после этого заказать карту ребёнку.

Сегодня банк предлагает клиентам 6–13 лет не только детскую СберКарту, но и приложение СберKids, разработанное специально для детей с учётом их потребностей и возрастных ограничений. В нём можно проверять баланс, переводить деньги друзьям и родным на карты Сбера и в банки-партнёры, открыть и пополнять счёт «Копилка» с доходностью до 11% годовых. А ещё это и образовательный портал, где ребёнок может смотреть обучающие видео, выполнять тесты и таким образом повышать свою финансовую грамотность.

*Доставка детских СберКарт на дом осуществляется в городах Ленобласти: Кудрово, Мурино, Всеволожск, Гатчина, Луга, Кириши, Волхов, Кингисепп, Тосно.

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