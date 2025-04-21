22 апреля ограничат движение по проспекту 25 октября в Гатчине
В связи с производством работ по обслуживанию сетей водоотведения 22 апреля с 10-00 до 15-00 будет ограничено движение для автотранспорта на участке автомобильной дороги в районе Трехарочного и Адмиралтейского мостов.
Рубрики: Дороги
Просим планировать маршрут с учетом данной информации.
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