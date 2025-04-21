Гатчинские школьники почтили память жертв нацистских преступлений

Акция прошла в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Участники церемонии зачитали документальные свидетельства военных лет — подлинные истории мирных жителей, ставших жертвами нацистских преступлений. В мероприятии приняли участие активисты Движения Первых, юнармейцы, кадеты, студенты и школьники.

Поприветствовали гостей и участников руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева и первый вице-губернатор – руководитель администрации губернатора и правительства Ленобласти Алла Астратова.

Мемориальный комплекс в деревне Зайцево – место скорби и памяти, которое напоминает нам о невинных жертвах. Мемориал возведен на территории, где в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные нацистские лагеря для военнопленных, а также детские донорские концентрационные лагеря.