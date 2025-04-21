В Ленобласти помогут ветеранам СВО освоить цифровые навыки

Проект станет частью запуска в регионе Всероссийского проекта «Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для учащихся образовательных организаций субъектов РФ».

Церемония подписания соглашения состоялась в Технохабе Сбера при участии председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероники Ребровой. В рамках мероприятия прошли сессии для педагогов региона.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня как никогда важно поддерживать тех, кто защищает нашу Родину. Участники специальной военной операции и их близкие заслуживают не только нашей благодарности, но и реальных возможностей для профессионального роста и стабильного будущего. Поэтому Сбер совместно с «Мультицентром социальной и трудовой интеграции» и «Алгоритмикой» заключили соглашение о партнерстве и разработке программы обучения цифровым профессиям.

Цифровая экономика стремительно меняет рынок труда, и мы видим, как востребованы IT-специалисты в самых разных отраслях. Наша задача — дать участникам СВО и их семьям доступ к этим профессиям. Мы не просто обучаем — мы создаем систему, которая включает в себя подготовку преподавателей, адаптацию программ под потребности людей с особыми потребностями, а также помощь с дальнейшим трудоустройством выпускников».

Ирина Дрозденко, директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции:

«Невозможно переоценить значимость современных цифровых технологий в оптимизации информационных процессов. Реализуя национальный проект «Кадры» в рамках проекта «Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области», наше учреждение обеспечивает свой вклад в социальную и экономическую политику региона. Мы уверены, что объединив наши усилия с высокопрофессиональными командами Сбера и «Алгоритмики», получим эффективный ресурс для реализации общих задач в ближайшее время».

Благодаря программам, разработанным «Алгоритмикой» при поддержке Сбера, ветераны смогут освоить профессии в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, frontend-разработки и работы с Python. Также ветеранов СВО познакомят с основами цифровой грамотности.

Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором международной школы программирования «Алгоритмика», руководитель Всероссийского проекта «Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для учащихся образовательных организаций субъектов РФ»:

«В рамках нашего Всероссийского проекта «Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для учащихся образовательных организаций субъектов РФ» мы обучаем перспективным профессиям в IT, повышаем квалификации педагогов. В этом году мы планируем запустить проект в Ленинградской области, благодаря чему в регионе будет выстроена непрерывная система подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей и освоения востребованных IT-навыков, начиная с детского сада. Однако не стоит ограничиваться только такой аудиторией: цифровые профессии – универсальны, освоить их можно и нужно вне зависимости от возраста. Мы видим, что российский рынок нуждается в специалистах в области фронтэнд-разработки, Python, в перспективе еще большую нишу займут AI и кибербезопасность. Поэтому это наш общественный долг – помочь ветеранам СВО освоить перспективные профессии и внести общий вклад в становление технологического суверенитета России. После полноценного запуска проекта в Ленинградской области будет создана экосистема обучения цифровым профессиям».

В дальнейшем опыт обучения новым специальностям будет масштабирован в региональные центры занятости населения и отделения фонда «Защитники Отечества».