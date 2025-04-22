80-летию Великой Победы посвящается…
В Гатчине в кинотеатре «Победа» открылась выставка, посвященная 80-летию Победы. На ней представлены экспонаты из фондов музея-усадьбы П.Е. Щербова, бывшего краеведческого музея города Гатчины.
Рубрики: Общество
Центральное место в экспозиции занимают личные вещи генерал-майора А.В. Батлука, командира 120-й стрелковой Гатчинской дивизии, и другие раритеты, подлинные вещи героев-освободителей Гатчины.
Выставку открыл глава Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко.
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