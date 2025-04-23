Триумфальный дебют гатчинского учителя

В течение пяти дней более двух тысяч молодых учителей давали уроки и мастер-классы, решали сложные управленческие задачи и проходили блиц-опросы. Виктор Леонидович из Гатчины – представитель педагогической династии Тайковых-Ивановых – с честью преодолел все испытания, и его конкурсный дебют стал уверенной победой.

- Мне посчастливилось победить в номинации «Молодые учителя». Конкурс действительно очень непростой, и это достойная подготовка к будущему участию в конкурсе «Учитель года», – прокомментировал Виктор Иванов свой успех, отметив, что ежедневные конкурсные испытания стали проверкой психологической и моральной устойчивости педагогов.

Победа гатчинского учителя особенно значима для Ленинградской области, поскольку за двадцатилетнюю историю конкурса «Педагогический дебют» Виктор Иванов стал только вторым победителем от 47 региона, достойно представив на всероссийском уровне столицу Ленинградской области.

- Очень рад добиться такого результата. Всем молодым учителям, которые планируют участвовать в конкурсе или даже просто работать в школе, в первую очередь, я советую никогда не сдаваться, не отчаиваться. В начале пути всегда будет много сложностей, проблем и трудностей, преодолевая которые вы научитесь быть стрессоустойчивыми, настоящими мастерами.

Победитель пожелал начинающим педагогам всесторонне развиваться, потому что «…сегодня учитель – это не только человек с большим объемом предметных знаний, но и человек с гибкими навыками, умеющий ориентироваться в современном обществе и общаться с молодежью».

Екатерина Дзюба