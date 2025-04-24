Более 150 работ поступило на кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине

Это игровые и анимационные фильмы-экранизации, неигровые и художественно-публицистические фильмы, а также игровые сериалы-экранизации.

География этого года очень обширна: Китай, Италия, Казахстан, Грузия, Латвия, Литва, Республика Беларусь, Кыргызстан, практически все регионы России от Северо-Запада до Дальнего Востока (Москва, Петербург, Сахалин, Красноярский край, Республика Тыва, Крым, Абакан, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кострома, Новочебоксарск, Ростов-на-Дону Челябинск, Тюмень, Уфа и др.). Особенно хочется отметить, что присланы работы из ЛНР!

Согласно регламенту до 30 апреля отборочная комиссия принимает решение о включении фильма в конкурсную программу. После чего будет сформирован список фильмов – участников этого года.

Председателем профессионального жюри в этом году станет Нина Ромодановская – доцент кафедры продюсерского мастерства ВГИК им. С.А. Герасимова, преподает на Высших курсах кино и телевидения ВГИКа. Ведет научную работу в области киномаркетинга. Главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема».

В состав жюри вошли: Ольга Акатьева — российский режиссер и продюсер, Елена Фисенко — основатель дистрибьюторской компании «Кинотайм» и продюсер, Лев Наумов —- писатель, драматург, режиссёр, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, Илья Дёмин —- кинооператор, Президент Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России, член Европейской ассоциации кинооператоров IMAGO, а также Андрей Кравчук — режиссёр, сценарист и продюсер.

Напомним, что Международный кинофестиваль «Литература и кино» пройдет с 17 по 21 июня в столице Ленинградской области — в городе Гатчине. В 31-й раз ежегодный смотр кинофильмов, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, а также фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей, соберет начинающих и профессиональных кинематографистов России и мира на гатчинской земле.

Свое участие в фестивале подтвердили Лариса Лужина — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, Наталья Хорохорина — заслуженная артистка России, Юрий Назаров — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации, Полина Нечитайло — российская актриса театра и кино, поэтесса, член Союза писателей России и другие.

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа и правительства Ленинградской области.

Президент фестиваля — Владимир Александрович Грамматиков — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и преподаватель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Премии президента Российской Федерации.

Директор фестиваля – режиссёр, продюсер Михаил Славский.

Программный директор фестиваля – главный редактор портала «Работники ТВ» Сергей Симаков.

Вход на все мероприятия фестиваля, кроме церемоний открытия и закрытия фестиваля, традиционно остается свободным, но по предварительной регистрации.

Более подробная информация о мероприятиях, программе, участниках также будет размещаться на официальном сайте и страницах социальных сетей фестиваля по мере появления.